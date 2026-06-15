Le Google TV Streamer reçoit une mise à jour qui change tout pour la maison connectée

Une nouvelle mise à jour est déployée pour le Google TV Streamer, le remplaçant du Chromecast. Elle apporte notamment une compatibilité accrue avec Thread, le protocole conçu pour la domotique.

Crédit : Phonandroid

Il y a deux ans, le Google TV Streamer était lancé sur le marché. Cette box sous Google TV a pris la place du Chromecast tout en se positionnant sur un segment plus haut de gamme. On ne peut pas dire que le suivi logiciel de ce produit soit irréprochable, puisqu'il n'avait reçu aucune mise à jour en 2026 jusqu'ici. Cette anomalie est réparée, Google ayant commencé à déployer une nouvelle version du firmware de son TV Streamer, rapporte 9To5Google.

La nouveauté la plus importante de cette mise à jour est sans doute la prise en charge de Thread 1.4. Le Google TV Streamer était déjà compatible avec le protocole de communication pour objets connectés, mais dans une mouture antérieure et moins complète. La norme Thread s'impose de plus en plus sur les appareils de domotique et il est important qu'un dispositif comme le Google TV Streamer propose une expérience plus aboutie en la matière. Surtout que Gemini est amené à prendre une place notable au sein de Google TV, et que l'assistant est censé pouvoir contrôler la maison connectée.

La dernière mise à jour du Google TV Streamer améliore l'expérience avec Thread

Thread 1.4 permet par exemple d'ajouter plus rapidement un appareil à son réseau domotique via un code QR affiché à l'écran, qu'il faut scanner avec l'application mobile dédiée. Il faut pour cela se rendre dans les paramètres du Google TV Streamer, dans le menu Réseau et Internet, puis sélectionner la nouvelle option de partage des identifiants réseau Thread. “Ces codes permettent à l'application sur votre appareil d'administrer, de gérer et d'ajouter des appareils à ce réseau Thread. Ne partagez pas ces codes avec des applications qui ne sont pas fiables”, est-il précisé.

Il s'agit de la nouveauté la plus visible pour l'utilisateur. Mais Thread 1.4 doit aussi ajouter des fonctions plus discrètes, mais qui améliorent l'expérience en sous-marin, comme la possibilité d‘utiliser simultanément l'Ethernet et le Wi-Fi avec le réseau Thread.


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