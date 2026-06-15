Le système anticollision de cette Xiaomi SU7 a totalement lâché, la berline a fini en pièces

On accorde souvent une confiance aveugle aux systèmes de sécurité des voitures électriques. Une mésaventure spectaculaire en Chine vient pourtant bousculer cette certitude. La Xiaomi SU7 concernée a fini sa course après un choc d'une rare violence.

Les dispositifs d'aide à la conduite se généralisent sur les voitures électriques récentes. Ils promettent de freiner seuls, de rester dans la voie et d'éviter les obstacles. Leur fiabilité reste pourtant inégale selon les marques et les équipements installés. Récemment, le système Full Self-Driving de Tesla venait tout juste d'être autorisé sur les routes européennes. Ces technologies rassurent les conducteurs, parfois au point de relâcher leur vigilance.

Une berline électrique vient justement de fournir un exemple frappant de ces limites. L'accident s'est produit en Chine, dans des circonstances pour le moins inhabituelles. La nouvelle Xiaomi SU7 équipée d'un LiDAR de série corrige normalement ce genre de défaut. Le véhicule en cause appartenait pourtant à une génération bien plus ancienne. Son comportement face à un obstacle soudain a de quoi surprendre.

Une Xiaomi SU7 a survolé un tas de terre sans déclencher son freinage d'urgence

L'accident a de quoi laisser perplexe. Selon le média chinois Sina, la Xiaomi SU7 roulait sur la route 331. Son système de centrage dans la voie était alors activé. Après un virage, un important tas de terre est apparu sur la chaussée. La voiture n'a ni ralenti ni actionné son freinage d'urgence autonome. Pourtant, le monticule restait bien visible, laissant largement le temps de réagir. Elle a percuté l'obstacle puis a littéralement décollé au-dessus. Le pare-chocs avant, des morceaux d'ailes et la protection sous caisse ont été arrachés.

Malgré ces dégâts, la sécurité passive de la Xiaomi SU7 a bien fonctionné. La conductrice est ressortie indemne et la batterie n'a montré aucun signe de feu. Cette dernière a reconnu avoir aperçu l'obstacle trop tard, sans doute distraite. La police lui a ensuite appris que le tronçon n'était pas encore ouvert. Le modèle en cause datait de 2024, dans une finition sans détection laser. Les versions supérieures de cette époque offraient déjà des capteurs bien plus complets. Le véhicule accidenté se contentait de caméras, d'ultrasons et d'un simple radar. La génération 2026 embarque désormais un LiDAR, capable de repérer ce danger.