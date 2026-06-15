Xiaomi Redmi Pad 2 4G : ce code casse le prix de la tablette, mais ça ne va pas durer !

AliExpress dévoile de nouveaux codes valables quelques jours seulement. Vous avez manqué l’offre sur la Redmi Pad 2 ? La tablette de Xiaomi est de retour à petit prix puisqu’avec le code PHDFR20, vous pouvez l’avoir à partir de 129,46 € seulement ! Mais il va falloir faire vite…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

AliExpress vient de dévoiler une nouvelle série de codes qui vous donnent la possibilité de vous équiper à petit prix. Ainsi, du 15 au 20 juin, en plus des promotions en cours, vous pouvez bénéficier de réductions supplémentaires en les renseignant dans votre panier.

Vous souhaitez acheter une tablette pas chère, mais suffisamment puissante pour un usage fluide au quotidien ? Lorsqu’on cherche un appareil à l’excellent rapport qualité-prix, c’est souvent la marque Xiaomi qui propose les meilleures offres. La Redmi Pad 2 en est le parfait exemple. Et bonne nouvelle, elle est actuellement à petit prix sur AliExpress. Cette tablette endurante dotée d’un bel écran de 11 pouces est actuellement affichée à 149,46 €. Et avec le code PHDFR20, son prix chute encore pour passer à 129,46 € seulement.

Pour rappel, voici tous les codes à utiliser jusqu’au 20 juin pour vous équiper à petit prix sur AliExpress. Attention, ils sont à quantité limitée et seuls les premiers arrivés seront servis !

2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02

5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS05

10 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS10

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Quelles sont les caractéristiques de la Redmi Pad 2 ?

Malgré son petit prix, la Redmi Pad 2 4G est une tablette polyvalente qui sort du lot. Elle embarque une puce MediaTek Helio G100 Ultra gravée en 6 nm, associée à 4 Go de RAM. Grâce à son espace de stockage de 128 Go extensible jusqu’à 2 To, vous pouvez facilement stocker vos contenus, même des films en haute définition.

La tablette de Xiaomi est par ailleurs dotée d’un écran LCD de 11 pouces qui profite d'une définition 2,5K (soit 2 560 × 1 600 pixels) et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. C’est une tablette parfaitement adaptée pour le streaming. Les images sont belles, avec des couleurs riches et réalistes. De plus, cette tablette dispose de quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos pour une expérience sonore immersive. Enfin, grâce à sa batterie de 9 000 mAh, vous avez une belle autonomie pouvant atteindre les 17 heures de lecture vidéo.