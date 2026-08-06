Samsung Galaxy : la dernière mise à jour des services Google Play est disponible et semble très importante pour certains modèles

Google a déployé il y a quelques jours la nouvelle version de ses services Google Play, qui gèrent l’installation et la maintenance des applications sur Android, sur les smartphones de Samsung. Sur certains modèles, la mise à jour pèse plusieurs mégaoctets.

Il existe sur un Android un composant absolument essentiel au bon fonctionnement et à la sécurité de nos smartphones, mais que pourtant, peu de gens connaissent réellement. Vous avez sans doute déjà aperçu une petite notification passagère apparaître pour vous avertir que les mystérieux “services Google Play” sont en train d’être mis à jour, sans vraiment comprendre de quoi il s’agit.

Les services Google Play sont extrêmement importants puisqu’il s’agit d’une sorte “d’application pour les gouverner toutes”. Concrètement, celle-ci s’occupe de monitorer les applications sur votre smartphone pour s’assurer qu’elles fonctionnent correctement, qu’elles ne présentent pas un danger pour la sécurité du système et qu’elles reçoivent rapidement un patch lorsqu’elles en ont besoin.

Sur le même sujet — Plus besoin d’un PC pour désinstaller une mise à jour système problématique : cette nouveauté des Google Play Services va vous simplifier la vie

Ne ratez pas la dernière mise à jour des services Google Play sur votre smartphone Samsung

De fait, il est crucial de mettre régulièrement à jour ses services pour qu’ils puissent lutter efficacement contre les menaces. Justement, les smartphones Samsung viennent de recevoir une nouvelle version de l’application. Cette dernière voit sa taille varier en fonction des modèles. Pour certains, elle est aussi petite que 167 Ko, tandis qu’elle atteint les 18 Mo pour d’autres, si l’on se réfère aux témoignages sur les forums d’entraide du constructeur coréen.

Malheureusement, Google ne précise jamais vraiment le contenu des mises à jour pour les services Google Play, bien que l’on puisse affirmer sans risquer de se tromper qu’elles contiennent généralement des corrections de bugs et autres patchs de failles de sécurité. La taille significative de la mise à jour sur certains smartphones laisse donc entendre qu’elle apporte de nombreux correctifs, que l’on vous conseille donc d’installer sans attendre.

Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Mises à jour > Mise à jour du système Google Play.


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