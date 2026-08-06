Plusieurs détenteurs d’une console portable Lenovo Legion Go racontent qu’une fois la dernière mise à jour du BIOS installée, l’appareil ne fonctionne plus. Évitez de faire l’update.

Les consoles de jeux vidéo portables telles que le Steam Deck ou la Lenovo Legion Go 2 sont comme nos PC et nos smartphones : il faut les mettre à jour régulièrement. C’est le seul moyen de corriger les éventuels bugs que l’on peut rencontrer, de profiter de nouvelles fonctionnalités, et plus généralement d’améliorer les performances de la machine au fil du temps. Malheureusement, ce sont parfois ces mêmes mises à jour qui causent des soucis.

Exemple récent avec les deux modèles de la Lenovo Legion Go première du nom, Z1 et Z1 Extreme. Le 17 juin 2026, une nouvelle version du BIOS est publiée, nommée N3CN42WW. Rappelons que le BIOS est le premier programme qui s’exécute à l’allumage d’un appareil. Ici, des utilisateurs se sont retrouvés face à écran noir une fois la mise à jour terminée et la console redémarrée, une étape obligatoire pour finaliser le processus. D’autres ont eu le même problème, mais un peu plus tard.

Des Lenovo Legion Go ne fonctionnent plus après la mise à jour du BIOS

Sur le réseau social Reddit, un internaute raconte qu’il a envoyé sa Legion Go au service après-vente de Lenovo pour réparation suite à l’installation du BIOS fautif. La marque lui a répondu que le souci ne venait pas de là et qu’il serait facturé environ 237 €, la console n’étant plus sous garantie.

Pourtant, tout semble pointer vers la mise à jour. Même pour les modérateurs du subreddit LegionGo, qui préviennent : “Veuillez ne pas mettre à jour vos appareils à moins d’être prêt à en assumer tous les risques. L’équipe de modération met tout en œuvre pour comprendre la situation et obtenir de l’aide à ce sujet.”

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Au moment de publier cet article, aucune solution officielle n’existe pour contourner le problème. Un utilisateur de Reddit est parvenu à réparer sa console lui-même, mais de son propre aveu, la méthode utilisée est trop complexe pour être recommandée (avec notamment la nécessité de faire des soudures). Mieux vaut attendre un correctif.