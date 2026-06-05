Gemini : Google active par erreur une option ultra-précise pour résoudre vos problèmes du quotidien

Google s’efforce de rendre Gemini toujours plus pratique et pertinent afin de l’imposer comme le chatbot incontournable. Une nouvelle option – probablement activée par inadvertance – s’inscrit pleinement dans cette ambition : elle apporte une aide approfondie aux problèmes spécifiques.

Gemini
Crédits : 123RF

Ces derniers temps, l’IA de Google, Gemini, fait beaucoup parler d’elle. Évidemment, la conférence annuelle du géant de la tech, la Google I/O, n’y est pas étrangère, de nombreuses nouveautés y ayant été annoncées : Gemini Spark, Gemini Omni, Neural Expressive, Daily Brief, nouveau modèle 3.5…

Mais elle n’est pas la seule responsable de la notoriété de Gemini dans les médias actuellement : d’autres nouveautés apparues en marge y contribuent. Google a notamment déployé – à destination de tous ses utilisateurs – une nouvelle fonction baptisée Niveau de réflexion au sein de Gemini. Et le géant de Mountain View semble avoir d’autres atouts dans sa manche, puisqu’il a vraisemblablement activé par erreur une option inédite.

Google active par inadvertance une fonction inédite dans Gemini et elle pourrait s’avérer très utile

Cette nouveauté qui aurait été activée par inadvertance par Google au sein de Gemini, c’est un nouveau mode baptisé « Dépannage » – ou Troubleshooting en anglais. Le Twittos @testingcatalog a, en effet, repéré ce nouveau mode dans le menu de sélection de modèles de l’application.

L’internaute n’est visiblement pas le seul à en bénéficier, puisque d’autres utilisateurs sur X ont commenté sa publication en affirmant qu’ils pouvaient eux aussi utiliser cette option inédite – disons-le tout de suite, ce n’est pas (encore ?) notre cas.

Mais alors, à quoi sert donc ce mode « Dépannage » ? D’après les témoignages des heureux élus, il propose des étapes de dépannage et dispense des conseils sous forme de texte et de widgets interactifs. Un des exemples donnés est le cas d’une voiture qui ne démarre pas : le mode Dépannage propose alors une cause générale, mais également deux options pour approfondir l’aide apportée – notamment en décrivant les « symptômes » de la voiture en panne.

Sur Reddit, les internautes échangent à propos de ce mode inédit et suggèrent un ajustement d’un paramètre spécifique permettant à l’IA de rester précise – presque chirurgicale, sans s’embarrasser de fioritures discursives – et focalisée sur un problème.

Pour l’heure, on ignore s’il s’agit d’une activation par inadvertance, d’un test interne ou à grande échelle. Mais ce qui est sûr, c’est que la firme de Mountain View poursuit ses efforts pour rendre Gemini toujours plus utile – voire pour l’imposer comme un compagnon indispensable au quotidien.


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