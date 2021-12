Android Go : 200 millions d’utilisateurs au compteur et une version Android 12 en chemin

Android Go, la version allégée de l'OS de Google à destination des smartphones les plus modestes, vient de dépasser le cap des 200 millions d'utilisateurs quotidiens. Une bonne nouvelle pour la firme de Mountain View, qui en a profité pour confirmer le déploiement imminent d'Android 12 (Go Edition).

Lancée en 2017, Android Go est une version allégée de l'OS de Google, pensée avant tout pour fonctionner sur les smartphones les plus modestes dotés de 2 Go de RAM ou moins. Cette mouture a pour principale particularité d'utiliser des versions légères des applications phares de Google, comme YouTube, Google Maps ou Google Assistant. Le but étant de réduire autant que possible leur impact sur les performances de l'appareil comme sur la consommation de données mobiles.

Avec la version Android 11 Go, Google a pris la décision d‘intégrer obligatoirement son OS allégé sur l'ensemble des smartphones équipés de moins de 2 Go de mémoire vive. Pour les utilisateurs, le bénéfice est là, puisque les applications se lancent plus vite à hauteur de 20%, tandis qu'ils peuvent sauver 900 Mo de stockage interne supplémentaires.

À lire également : Android Go – les smartphones à petit prix s’améliorent en photo avec le mode nuit et le HDR

Android 12 (Go Edition) débarque bientôt

Cette mesure a visiblement porté ses fruits, puisque la firme de Mountain View affirme ce mardi 14 décembre 2021 avoir dépassé le cap des 200 millions d'utilisateurs quotidiens pour Android Go. Pour l'occasion, l'entreprise californienne a confirmé le lancement prochain d'Android 12 (Go Edition) en 2022.

“Avec la sortie prochaine d'Android 12 (Go Edition), nous nous appuyons sur ce qui vous tient à coeur – en créant une expérience plus rapide, plus intelligente et plus respectueuse de la vie privée que jamais. Nous rendons également ces téléphones plus accessibles en améliorant les fonctionnalités pour les utilisateurs multilingues et en en introduisant de nouvelles qui tiennent compte des coûts des données mobiles”, assure Google dans un article de blog officiel.

Voyons ensemble les améliorations promises par le constructeur avec Android 12 (Go Edition) :