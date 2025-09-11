Utiliser Gemini en même temps qu’une autre application devient plus pratique sur Android

Utiliser Gemini en même temps qu'une autre application en multitâche est en train de devenir plus commode sur les smartphones dont l'écran n'est pas pliable.

Invoquer Gemini devient un réflexe de plus en plus répandu chez les propriétaires d'un appareil Android. L'assistant IA de Google se montre utile dans bien des situations et nous permet de gagner du temps pour de nombreuses tâches du quotidien ou pour des besoins spécifiques. Et il pourrait bien occuper encore plus de place, que ce soit en termes d'usage, ou d'espace qui lui est accordée à l'écran.

Pour l'instant, sur la plupart des mobiles, on peut utiliser Gemini soit en ouvrant l'appli dédiée, soit en superposition d'une autre appli. Dans ce dernier cas, un balayage vers le haut permet d'être basculé vers l'app Gemini en plein écran si on souhaite lui accorder plus d'espace d'affichage. Mais dans certains cas, on aimerait seulement avoir facilement et rapidement l'écran partagé entre une appli et Gemini.

Plus besoin d'un grand écran pour du multitâche avec Gemini

Une telle option existe déjà sur les tablettes et les smartphones pliables, dotés d'un plus grand écran. Un raccourci vers l'écran partagé est affiché pour diviser l'écran entre Gemini et une autre application. Il suffit d'appuyer sur la barre Gemini et de la faire glisser vers le haut pour passer en mode écran partagé, plutôt que d'ouvrir Gemini en plein écran. En faisant glisser la barre vers la gauche ou la droite, on peut même diviser l'écran dans l'autre sens pour avoir Gemini d'un côté et l'autre appli de l'autre.

Comme l'a constaté Android Authority, Google a commencé à déployer cette fonction sur les smartphones au format classique, dont la taille d'écran est normale. Une bonne nouvelle pour les amateurs de multitâche. Pour ces mobiles, seule la division de l'écran en un sens est prise en charge, puisqu'il n'y a pas assez d'espace dans la largeur. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans la vidéo ci-dessous.

La fonctionnalité est déployée dans la dernière version bêta de l'application Google (16.35.63.sa.arm64). Sa présence est confirmée au moins sur les Pixel 9 et Pixel 8 Pro. Elle devrait être intégrée dans la version stable de l'app Google dans les semaines à venir.