Gboard : Google déploie les outils d’écriture IA de son clavier sur de nouveaux smartphones Android

Lancés avec la gamme Pixel 10, les Writing Tools basés sur l’IA de Gboard ont ensuite débarqué sur la série Pixel 9, avant de gagner d’autres smartphones Android. Google ne compte pas s’arrêter là et préparerait leur déploiement sur davantage de modèles.

L’intelligence artificielle : c’était l’un des principaux arguments – pour ne pas dire le principal – de Google lors du lancement de la série Pixel 10. Parmi les fonctionnalités IA embarquées : les outils d’écriture (ou Writing Tools dans la langue de Shakespeare) intégrés à Gboard, le clavier de la firme de Mountain View.

Cet outil alimenté par l’IA Gemini Nano aide les utilisateurs à corriger ou reformuler leurs textes, dans n’importe quel champ. Quelques jours après la sortie des Pixel 10, Google a étendu sa disponibilité à la série Pixel 9, puis à d’autres smartphones Android. Cette fonctionnalité IA pourrait même bientôt s’inviter sur une ancienne génération de Pixel.

Les Writing Tools de Gboard débarquent sur d’anciens smartphones Android

Ce n’est pas parce que la firme de Mountain View lance de nouvelles générations de Pixel qu’elle en oublie leurs prédécesseurs. D’après nos confrères d’Android Authority, la série Pixel 8 pourrait bientôt bénéficier des Writing Tools. C’est en tout cas ce que suggère Mahanadhi Parisara, un utilisateur de Telegram, qui a reçu cette fonctionnalité sur son Pixel 8 Pro tournant sous la dernière bêta de Gboard (v15.9.1).

Cette extension n’est pas étonnante : la firme de Mountain View avait confirmé que les Writing Tools intégrés à son clavier virtuel seraient progressivement déployés sur d’autres smartphones Android. Toutefois, la page d’assistance officielle indiquait que la fonctionnalité ne serait disponible que sur les appareils dotés de Gemini Nano v2 ou supérieur. Cette note ayant aujourd’hui disparu, cela pourrait suggérer une extension plus large de l’outil.

Nos confrères notent également que la page d’assistance dresse désormais la liste des appareils compatibles avec cette fonctionnalité. Parmi eux, des smartphones équipés des puces Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400, Dimensity 8450 et Dimensity 8400. Les voici :

Pixel : 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 10, 10 Pro, 10 Pro XL

: 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 10, 10 Pro, 10 Pro XL HONOR : Magic 7 Pro, Magic 7

: Magic 7 Pro, Magic 7 Motorola : Razr 60 Ultra

: Razr 60 Ultra OnePlus : 13, 13s

: 13, 13s OPPO : Find X8, Find X8 Pro, Reno14 Pro

: Find X8, Find X8 Pro, Reno14 Pro POCO : F7 Ultra, X7 Pro

: F7 Ultra, X7 Pro realme : GT 7 Pro, GT 7T

: GT 7 Pro, GT 7T vivo : X200, X200 Pro

: X200, X200 Pro Xiaomi : 15 Ultra, 15

Pour le moment, la gamme Pixel 8 n’est pas mentionnée sur cette page d’assistance officielle. On peut néanmoins supposer qu’ils seront ajoutés à la liste, une fois la version stable déployée. Quoi qu’il en soit, cette extension peut laisser penser que davantage d’anciens modèles recevront cette fonctionnalité à l’avenir.