La nouvelle version de Gboard risque de vous faire perdre vos habitudes

Gboard adopte un nouveau design, basé sur Material 3 Expressive. L'interface des paramètres évolue et devrait donner satisfaction à la plupart des utilisateurs. Par contre, le menu des raccourcis pourrait devenir moins pratique qu'avant.

Une nouvelle version du clavier Gboard est sur le point de débarquer, mais son design risque de ne pas faire l'unanimité. L'application passe à Material 3 Expressive, qui transforme l'esthétique du système Android depuis plusieurs mois déjà. Si Gboard sous Material 3 Expressive est plutôt beau, il peut par contre s'avérer moins pratique qu'auparavant. L'intégration de chaque élément du menu des raccourcis dans un grand conteneur en forme de pilule occupe beaucoup d'espace. Par conséquent, seuls huit raccourcis peuvent être affichés en même temps, contre 12 jusqu'ici.

Android Police prétend que le menu des raccourcis repensé de Gboard a été déployé depuis quelques semaines déjà dans la version bêta de l'application, sur les Galaxy S25 Ultra et Pixel 10 Pro XL aux États-Unis. Pour l'instant, la disponibilité est limitée, mais Google devrait rendre cette nouvelle interface accessible à tous prochainement.

Changement d'affichage pour les raccourcis dans Gboard

Sur des captures d'écran de 9To5Google, on constate que le menu “Maintenir et faire glisser pour personnaliser” des raccourcis peut être ouvert via une icône en forme de crayon dans le coin inférieur droit du clavier. Les raccourcis qui ne peuvent plus être affichés en première page, par manque de place donc, sont relégués dans une deuxième page créée pour l'occasion. On y accède en balayant depuis la droite vers la gauche. Ce système a l'avantage d'éviter d'appuyer sur le mauvais raccourci (ils sont actuellement très rapprochés les uns des autres), mais empêche d'avoir une vue d'ensemble de tous les raccourcis à la fois.

Autre changement repéré, quitter l'écran des raccourcis de Gboard s'effectue désormais par une icône de croix placée en haut à gauche, remplaçant la traditionnelle flèche de retour. Notons que les paramètres de l'application passent également à Material 3 Expressive, harmonisant ainsi Gboard avec le reste de l'écosystème mobile de Google. Ce nouveau design semble être déployé auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs que pour celui du menu des raccourcis.