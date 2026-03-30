Gboard ajouterait enfin cette option réclamée depuis des années

Les utilisateurs du clavier virtuel Gboard demandent l'intégration d'une fonctionnalité précise depuis longtemps. Bonne nouvelle : elle est en cours de test et elle va changer la donne.

Si vous avez un smartphone Android, il y a de très fortes chances que votre clavier virtuel soit celui de Google : Gboard. Certes parce qu'il est intégré par défaut dans bon nombre d'appareils, mais aussi parce qu'il propose tout un tas de fonctionnalités utiles. Pour peu que vous preniez le temps de les repérer, vous vous rendrez vite compte que l'application a bien plus à offrir qu'un simple agencement de touches permettant d'écrire vos messages.

Citons par exemple l'accent mis par Gboard sur la saisie vocale. D'abord assez “gadget” et imprécise, elle s'est perfectionnée avec le temps pour devenir une véritable solution intermédiaire entre l'écriture manuelle et l'enregistrement d'un audio. La firme de Mountain View y a même ajouté la possibilité de corriger sa dictée à la voix, avec des mots clés comme “Effacer” pour supprimer la dernière phrase ou “Suivant” pour passer à la ligne. Malgré cela, un grand défaut subsiste, mais il est en passe d'être corrigé.

Le clavier virtuel Gboard devrait gagner une option très attendue

Actuellement, la saisie vocale via Gboard vous oblige à utiliser le micro de votre smartphone. C'est le seul choix possible. Depuis de nombreuses années, les utilisateurs réclament la possibilité de se servir du micro de leurs écouteurs ou casque sans fil, en vain. Dans la version bêta 17.1.2 de Gboard, on note toutefois la présence d'une nouvelle ligne dans le menu Saisie vocale de l'application. Elle indique “Utiliser le microphone Bluetooth“.

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La description est claire : “Activez pour utiliser le microphone de votre appareil Bluetooth connecté lors de la saisie vocale“. Voilà qui va grandement faciliter l'écriture de messages quand vous marchez dans la rue avec de la musique dans les oreilles. Aucune date de déploiement n'a filtré, mais l'option est d'ores et déjà fonctionnelle. Cela laisse donc présager d'une intégration à moyen terme dans le pire des cas.

Source : Android Authority