Gboard va grandement faciliter la vie des utilisateurs français grâce à cette option toute bête, il fallait y penser !

Gboard ne cesse de s’améliorer de jour en jour et, avec sa dernière mise à jour, apporte une nouveauté qui s’avère bien pratique pour les utilisateurs français. Bien que cette fonctionnalité soit disponible dans le monde entier, il semble en effet qu’elle a été pensée spécialement pour les besoins spécifiques de la langue de Molière.

Gboard fait sans aucun doute partie des meilleurs claviers virtuels disponible sur Android, et ce, pour une raison simple : Google l’abreuve régulièrement de mises à jour venant ajouter de nouvelles fonctionnalités. Résultat : l’expression est particulièrement fluide et tout est pensé poru faciliter la vie de l’utilisateur. Dernièrement, la firme de Mountain View s’est évidemment concentré sur l’ajout d’options boostées à l’IA, comme pour ses autres applications.

Mais ce n’est pas le cas de la dernière mise à jour à date. À la place, le géant américain apporte une fonctionnalité que nous avons déjà pu observer en bêta et qui fera clairement la différence pour les utilisateurs français – ainsi que pour tous ceux dont la langue comporte beaucoup d’accents. En effet, la nouvelle version de Gboard permet d’accéder aux lettres accentuées ainsi qu’aux symboles spéciaux d’un simple swipe vers le bas.

Sur le même sujet – Marre des autocorrections de votre clavier Gboard ? Google ajoute enfin le bouton qu’on attendait tous

Gboard a trouvé la solution pour en finir avec la galère des accents

Jusqu’à maintenant, il fallait rester appuyé sur la lettre de son choix, puis sélectionner sa version avec accent pour pouvoir l’écrire. C’est encore plus compliqué pour les symboles spéciaux, qui nécessitent pour la plupart de se rendre dans un onglet spécialement dédié. Bref, rien de très fluide. Mais tout change avec la dernière mise à jour, et notamment grâce à l’option intitulée Balayer les touches pour saisir des symboles.

Son fonctionnement est simple : une fois l’option activée, le clavier affiche le symbole associée à chaque touche. Il suffit alors de cliquer dessus puis, en restant appuyé, de glisser légèrement son doigt vers le bas pour l’ajouter au texte. Cela prendra un peu de temps pour s’y faire mais une fois chose faite, l’option permet un gain de temps considérable. Pour l’activer, rendez-vous dans Gboard > Paramètres > Préférences > Balayer les touches pour saisir des symboles.