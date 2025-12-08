Galaxy Z TriFold : Samsung rivalise avec Huawei, mais un nouveau concurrent pourrait bientôt chambouler la course aux smartphones pliants en 3

Samsung vient tout juste d’annoncer officiellement son premier smartphone pliant à trois volets : le Galaxy Z TriFold. Mais il pourrait ne pas être le seul à vouloir concurrencer le Mate XT de Huawei. En effet, une nouvelle marque pourrait bientôt rejoindre la compétition et lancer son propre modèle.

Décidément, le marché du smartphone pliant connaît de nombreux rebondissements ces derniers temps. Alors que, ça se confirme, le premier iPhone pliant devrait arriver en 2026, Samsung se sent déjà menacé et prévoit une refonte majeure du design du Galaxy Z Flip 8 pour garder sa position dominante sur le secteur.

Surtout, dans le monde du smartphone, la tendance semble être au pliant, mais pas seulement aux modèles à deux volets. Samsung vient d’officialiser le lancement de son tout premier smartphone pliant en 3, destiné à concurrencer le Mate XT de Huawei : le Galaxy Z TriFold. Mais un autre prétendant au titre se profile déjà à l’horizon.

Cette marque chinoise pourrait bientôt rejoindre la course des smartphones pliants en 3

Et ce nouveau rival n’est autre que Xiaomi, qui n’est pas étranger au marché des smartphones pliants : la marque a déjà lancé plusieurs modèles, les Mix Flip et les Mix Fold. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle certification repérée par XiaomiTime, qui émane de la GSMA (Global System for Mobile Communications Association). Comme le mentionnent nos confrères d'Android Authority, cette fiche présente un nouvel appareil sous le numéro de modèle 2608BPX34C.

Et cet appareil serait le premier smartphone pliant à 3 volets de Xiaomi, qui pourrait être baptisé Mix Trifold. Mais ce n’est pas tout. Le leaker Yogesh Brar a partagé deux autres informations à ce sujet sur son compte X (ex-Twitter) : selon lui, le smartphone pliant en 3 de Xiaomi devrait être lancé en 2026. Surtout, il viendrait directement concurrencer le Galaxy Z TriFold, puisqu’ils devraient partager des dimensions similaires.

Xiaomi also has a Tri-Fold in the works.. Scheduled for 2026…similar dimensions as Samsung Galaxy Z TriFold — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 4, 2025

Pour le moment, nous devrons nous contenter de ces seules informations concernant ce mystérieux Mix Trifold de Xiaomi. Mais il y a fort à parier que les prochains mois devraient apporter leur lot de révélations.