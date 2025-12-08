Samsung a privé le Galaxy Z TriFold de cette fonctionnalité géniale des Galaxy Z Flip et Fold, mais pourquoi ?

Le Galaxy Z TriFold sera disponible dans quelques jours, mais certains ont déjà pu prendre le smartphone en main. Et, par la même occasion, découvrir que certaines fonctionnalités que l'on pensait retrouver sur ce dernier sont en fait manquantes. Parfois, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi.

La semaine dernière, Samsung officialisait enfin le lancement de son premier smartphone pliable en trois, le Galaxy Z TriFold — et, par la même occasion, le fait que celui-ci ne sera pas (tout de suite) disponible en Europe. Aussi, les premières prises en main ont été publiées, l'occasion d'avoir un aperçu complet de cet intrigant téléphone. On pourrait croire que celui-ci faisant partie de la gamme Z, on retrouverait sensiblement les mêmes fonctionnalités que chez ses comparses Fold et Flip. Ce qui est dans l'ensemble le cas, si ce n'est pour une option en particulier.

Sur les Galaxy Z Fold et Flip, l'interface est capable de s'adapter en fonction de la manière dont est déplié l'écran. Par exemple, si ce dernier n'est que partiellement déplié, par exemple en angle droit pour le poser sur une table et regarder une vidéo, l'application s'adaptera elle-même pour afficher la vidéo en haut, et d'autres éléments d'interface en bas. Une fonctionnalité que l'on ne retrouve pas sur le Galaxy Z TriFold.

Il va falloir faire une croix sur cette fonctionnalité pour le Galaxy Z TriFold

C'est en effet ce que l'on apprend dans la prise en main du Youtubeur SuperSaf. Avec son système de pliage en trois, il est donc possible de place un tiers, ou deux-tiers de l'écran à la verticale, avec un socle sur la surface plane pour le tenir en place. Mais, dans cette position, rien ne se passe à l'écran : l'interface reste la même.

Il faut bien reconnaître que cette manière de positionner le smartphone est légèrement étrange, ce qui est sans doute la raison qui a poussé Samsung à désactiver le recadrage automatique de l'interface. Mais pour les utilisateurs s'étant habitué à ce comportement et souhaitant se procurer le nec plus ultra des pliants Samsung, on imagine aisément la déception.