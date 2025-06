Le nouveau Fairphone est officiel : enfin un smartphone écoresponsable et performant ?

Après plusieurs semaines de fuite sur les réseaux sociaux, le Fairphone 6 est désormais officiel. Le smartphone « éco-responsable » est de retour avec une fiche technique plus moderne, mais toujours la même volonté : conjuguer technologie, réparabilité, respect de l’environnement et bien-être. Un concept unique qui devient enfin séduisant.

Il y a deux ans, sortait le Fairphone 5. Offrant une expérience quotidienne correcte pour un prix « premium », le smartphone a séduit en partie la frange « écolo friendly » des consommateurs, tandis que les autres acheteurs ont préféré se tourner vers une concurrence chinoise plus séduisante et plus agressive au niveau tarifaire. Est-ce que cela veut dire qu’il faut abandonner l’idée d’une offre écoresponsable en téléphonie ? Non, bien heureusement. Pour preuve, Fairphone n’a pas dit son dernier mot.

En effet, la marque néerlandaise annonce aujourd’hui l’arrivée de son nouveau smartphone : le Fairphone 6 (ou Fairphone Gen 6). Le produit avait fait l’objet de plusieurs fuites, dont l’une annonçait un lancement fin juin 2025. Cette même rumeur dessinait les contours d’une fiche technique milieu de gamme moderne et performante, accompagnée d’un positionnement tarifaire plus en phase avec le marché. Et, dans l’ensemble, le leaker à l’origine de cette fuite avait raison. Voilà une bonne nouvelle.

Le Fairphone 6 est plus moderne mais mois cher

Passons donc en revue les détails de cette annonce. Le Fairphone 6 est disponible à la vente dès aujourd’hui. Il est commercialisé au prix public conseillé de 599 euros, soit 100 euros de moins que son prédécesseur. C’est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle concerne sa disponibilité : il est vendu chez Boulanger, Darty, Fnac ou encore LDLC, ainsi que chez les quatre opérateurs français. Une très large couverture commerciale pour toucher le plus de consommateurs possible.

Troisième bonne nouvelle, le Fairphone 6 est moins cher que son prédécesseur, mais il bénéficie d’une fiche technique plus moderne et plus en phase face à la concurrence. Plusieurs détails le démontrent. Le premier est l’écran : la dalle est plus petite (6,3 pouces), mais elle devient OLED LTPO avec un taux de rafraichissement viable de 10 Hz à 120 Hz (contre 90 Hz max). Le SOC devient un Snapdragon 7s Gen 3. La batterie est un peu plus généreuse. Les capteurs photo ont été modernisés. On note l’arrivée d’un Lytia 700C dans le module principal. Le verre de protection est du Gorilla Glass 7i (contre du Gorilla Glass 5). Le WiFi et le Bluetooth ont été mis à jour. Bref, les changements sont nombreux. Nous aurions aimé un peu plus de RAM, pour que le téléphone soit vraiment “future proof”. Voici les principaux détails à retenir :

Écran Full HD+ 120 Hz OLED LTPO de 6,31 pouces

de 6,31 pouces Verre de protection Corning Gorilla Glass 7i

Processeur Snapdragon 7s Gen 3

8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage

Emplacement dédié pour carte microSDXC

Batterie 4415 mAh compatible charge rapide 30 watts

compatible charge rapide 30 watts Capteur principal 50 MP , objectif ouvrant à f/1.9, stabilisation optique et autofocus

, objectif ouvrant à f/1.9, stabilisation optique et autofocus Capteur ultra grand-angle 13 MP, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus

Capteur selfie 32 MP, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus

Compatible WiFi 6E, Bluetooth 5.4 et USB 2.0

Android 15 (8 ans de mise à jour)

Le Fairphone 6 est plus petit et plus étroit, mais il n’est pas plus mince (9,6 mm). Il en revanche plus léger de 20 grammes environ. Il reste certifié IP55 contre la poussière et les éclaboussures d’eau. Pas de certification IP65 en revanche contre l’immersion. Le design a légèrement changé. La coque n’est plus « unibody », mais elle est divisée en deux parties : une partie haute avec les capteurs photo et une partie basse qui accepte des modules plus spécifiques : un porte-carte, un support pour le doigt, une coque avec attache pour un tour de cou, etc.

Le Fairphone (6) promet 8 ans de mise à jour d'Android

Côté logiciel, vous retrouvez Android, bien évidemment. L’interface se veut être minimaliste, sans application commerciale préinstallée et facile à prendre en main. Certains pourraient reprocher à Fairphone de ne pas investir dans l’intelligence artificielle comme ses concurrents. Mais a-t-on besoin de plus que Gemini aujourd'hui ? Pas forcément. En revanche, la marque a intégré une fonctionnalité intéressante appelée « Fairphone Moments ». Il s’agit d’une interface qui n’offre l’accès qu’aux fonctions essentielles du téléphone, supprimant tout ce qui pourrait être source de déconcentration. Une initiative dans l’air du temps.

Nous retrouvons aussi les fondamentaux de Fairphone. D’abord, le smartphone est très facile à réparer, grâce à une boutique de pièces détachées et un design qui fait la part belle aux vis et non à la colle. Le prix des pièces détachées s’échelonne de 8 euros pour un tiroir de carte SIM à 90 euros pour un écran, en passant par un écouteur à 20 euros et 70 euros pour un capteur photo principal. Ensuite, le Fairphone 6 profitera de mise à jour d’Android jusqu’en 2033, soit 7 versions majeures du système d’exploitation (et des patchs de sécurité). Le Fairphone 5 n'en profitait pas d'autant.

Voilà donc le Fairphone 6, un smartphone qui se veut durable, écoresponsable, mais également performant et soucieux du bien-être de l’utilisateur. Le tout à un prix plus cohérent sur le marché actuel. Reste à savoir si cela se confirme à l’usage. Réponse à l’occasion de notre test.