Vous avez le mal des transports ? Google va bientôt lancer sa propre fonction sur Android (il était temps !)

Vous avez le mal des transports et possédez un smartphone Android ? Bonne nouvelle, Google pourrait bientôt lancer sa fonction visant à limiter les effets de la cinétose. La firme de Mountain View vient en effet de la rebaptiser avant sa sortie officielle.

Le mal des transports – aussi connu sous le nom cinétose – est un trouble que rencontrent de nombreux utilisateurs : vous-mêmes, ou vos proches, en souffrez peut-être. Pour résumer, il s’agit d’un conflit sensoriel lié au décalage entre ce que vos yeux voient et ce que votre corps perçoit. Les symptômes sont divers : nausées, vertiges, maux de tête, sueurs froides ou encore vomissements.

Ainsi, un simple trajet (que ce soit en voiture, avion ou bateau) peut se transformer en véritable calvaire, a fortiori si vous tentez de lire ou d’utiliser votre smartphone. Les marques ont conscience de ce problème et proposent des fonctions visant à prévenir le mal des transports. Apple a introduit la sienne avec iOS 18 : Vehicle Motion Cues. Depuis l’an dernier, Google développe sa propre version du remède contre la cinétose. Et il semble enfin y avoir du nouveau.

Google va bientôt lancer son remède contre le mal des transports sur Android (il était temps)

En novembre 2024 déjà, des lignes de code qui faisaient référence à une option visant à réduire les troubles de la cinétose ont été repérées. La tuile, nommée Motion Cues, n’était pas encore disponible, mais on supposait qu’elle pourrait s’inspirer de la solution proposée par Apple : afficher des points noirs sur l’écran qui se déplacent dans la même direction que le véhicule afin de réduire la sensation de malaise liée au conflit sensoriel.

Nos confrères d’Android Authority ont analysé la dernière version 25.49.31 bêta de Google Play Services et viennent de découvrir que la firme de Mountain View a renommé cette fonctionnalité avant sa sortie officielle. Adieu Motion Cues, bonjour Motion Assist. Pourquoi ? On l’ignore. Peut-être est-ce simplement pour se différencier d’Apple, qui a baptisé son outil contre le mal des transports Vehicle Motion Cues.

Ce changement de nom est peut-être un indice sur l’implémentation prochaine de cette option. Pour le moment, Google n’a pas communiqué sur son déploiement sur les smartphones Pixel. Il se trouve néanmoins que cela fait écho à une autre fonction en cours de développement : un Transiting Mode dédié aux bus et aux trains – mais on ne sait pas encore exactement ce qu’elle proposera, même si le code suggère des « réglages automatiques » destinés à offrir aux utilisateurs une « expérience de trajet plus fluide ».

Notons tout de même que la version de Google ne sera pas la première sur Android : Honor propose déjà une fonctionnalité équivalente, baptisée Soulagement du mal des transports et d’autres appareils récents intègrent également la leur, tels que le OnePlus 15, le vivo X300 Pro ou encore l’OPPO Find X9 Pro.