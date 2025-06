Samsung ferait bien de s’inspirer de cette marque pour ses smartphones pliants, elle a tout compris

Un constructeur vient de dévoiler une fonction inédite pour mieux gérer plusieurs applications à la fois. Ce système de multitâche change tout sur un smartphone pliant. Samsung, pourtant pionnier du format, ne propose toujours rien de comparable.

Depuis quelques années, les smartphones pliants ne se contentent plus d’un simple écran flexible. Ce sont aussi des outils pensés pour le travail, le jeu ou la navigation multitâche. Samsung domine ce marché avec sa gamme Galaxy Z Fold, mais la concurrence asiatique ne cesse d’innover. Et cette fois, c’est vivo qui vient de surprendre sur la plateforme Weibo avec une approche totalement repensée du multitâche sur grand écran.

Le vivo X Fold 5, qui sera lancé le 25 juin en Chine, introduit une nouvelle interface nommée Atomic Workbench. Ce système permet d’afficher jusqu’à cinq applications simultanément, avec une application principale occupant la majorité de l’écran. Les quatre autres restent actives dans des zones réduites, situées en haut de l’affichage. Chaque app reste en activité, même lorsqu’elle est en arrière-plan. L’utilisateur peut passer de l’une à l’autre sans fermer ou relancer quoi que ce soit. C’est une approche plus aboutie que celle du Open Canvas de OnePlus, limitée à trois applications.

vivo prend une longueur d’avance sur Samsung avec une vraie innovation pour le multitâche

Cette solution de multitâche vise à maximiser l’espace disponible tout en restant fluide et lisible. Elle rappelle dans son fonctionnement le Stage Manager d’iPadOS, tout en restant centrée sur les applis individuelles. Samsung, de son côté, propose depuis longtemps un affichage en trois fenêtres sur ses Z Fold, mais sans grande évolution. Le Galaxy Z Fold 6 n’intègre aucune nouveauté majeure en matière de multitâche. Et sauf surprise, le futur Z Fold 7 ne devrait pas non plus proposer de solution aussi avancée que celle du vivo X Fold 5.

En combinant puissance matérielle et interface réellement adaptée, vivo montre qu’il est possible de tirer pleinement parti d’un écran pliant. Le X Fold 5 embarque aussi des caractéristiques haut de gamme, comme une compatibilité annoncée avec les montres Apple, une certification IPX9 pour la résistance à l’eau, et un design plus fin que ses concurrents. Il sera même, selon vivo, le téléphone pliable le plus léger au monde au moment de son lancement. Si Samsung veut rester leader sur ce segment, il lui faudra sérieusement repenser l’usage du multitâche sur ses prochains modèles.