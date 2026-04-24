Galaxy Z Fold 8 : Samsung se rapprocherait d’une caméra frontale invisible

Samsung aurait réussi à réduire sensiblement la taille du poinçon logeant la caméra frontale du Galaxy Z Fold 8. Un pas vers la disparition de cet élément qui perturbe l'affichage ?

Depuis bien des années maintenant, les constructeurs de smartphones intègrent leur caméra frontale, qui sert aux selfies, aux appels vidéo et à la reconnaissance faciale, dans un poinçon. Celui-ci est souvent placé en haut et au centre de l'écran. Un tel design permet de gagner de l'espace d'affichage en se passant d'une encoche ou d'un cadre plus épais. On s'y est habitué, mais on ne peut pas nier que ce poinçon reste gênant, même si les interfaces essaient de s'y adapter au mieux, notamment depuis le Dynamic Island de l'iPhone, copié par bien des surcouches Android.

Samsung a cru trouver une solution avec sa technologie de capteur photo sous l'écran, permettant d'offrir une caméra frontale tout en se débarrassant du poinçon. Utilisée sur plusieurs modèles de Galaxy Z Fold, elle a finalement été abandonnée, trop contraignante en termes de conception et obligeant à dégrader fortement les performances de la caméra.

Une caméra selfie plus discrète sur le Galaxy Z Fold 8

Mais l'entreprise essaie tout de même de diminuer l'impact de ce poinçon. D'après les informations du leaker Ice Universe, celui intégré à l'écran externe du Galaxy Z Fold 8 mesurera seulement 2,5 mm, une nette baisse par rapport aux 3,7 mm constatés sur le Galaxy Z Fold 7. “Samsung semble avoir adopté une nouvelle technologie qui réduit considérablement la taille du trou de la caméra frontale”, explique la source. Il ne précise par contre pas si seule la caméra frontale de l'écran externe est concernée, ou si celle de l'écran interne bénéficie du même traitement, ce qu'on ne peut qu'espérer.

Voir que Samsung continue de travailler pour réduire la présence du poinçon est en tout cas encourageant. Peut-être que le fabricant parviendra dans quelques années à la supprimer complètement pour avoir une caméra frontale qui soit invisible, avec de meilleurs résultats que ceux obtenus précédemment. Sur de premières images du Galaxy Z Fold 8, nous n'avions pas remarqué de poinçon plus petit. Le Galaxy Z Fold 8 pourrait être présenté par Samsung le 22 juillet 2026, pour une sortie fin juillet ou début août.