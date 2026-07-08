Galaxy Z Fold 8 : découvrez les détails de son design et ses coloris à travers ces images inédites

De nouveaux visuels du Galaxy Z Fold 8 nous parviennent avant sa présentation officielle par Samsung. On peut y observer son design réinventé et ses coloris.

Samsung vient à peine d'officialiser la date de son Galaxy Unpacked, qui se tiendra le 22 juillet prochain, que le Galaxy Z Fold 8, qui y sera présenté, fuite par le biais de nouvelles images. Celles-ci confirment un design inédit, avec un smartphone qui se plie et se déplie toujours à la manière d'un livre, mais dans un tout autre format. L'appareil est bien moins haut que les Galaxy Z Fold habituels et gagne par contre un peu en largeur. Cela se traduit par un ratio d'écran proche du 4:3 pour l'affichage principal.

Les visuels, partagés par Android Headlines, nous apprennent aussi quels sont les coloris dans lesquels le mobile sera disponible : lavande, gris foncé et blanc. Une quatrième option, exclusive au site officiel de Samsung, devrait également être proposée : le vert pistache. Mais nous n'en avons pas d'aperçu pour le moment.

Galaxy Z Fold 8 : un ratio d'écran auquel on n'est plus habitué

La source évoque un écran externe QHD+ de 5,5 pouces au format 16:10, bien loin des standards actuels du marché, sur lequel les ratios compris entre 19:9 et 20:9 se sont imposés. L'écran interne, QHD+ lui aussi, mesurerait 7,6 pouces, pour un ratio 4:3, donc. Un précédent leak évoquait une charnière plus facilement manipulable, facilitant l'action de pliage et de dépliage du smartphone. On attend un poids de 200 ou 201 g, pour une épaisseur de 4,5 mm déplié et de 9,7 mm une fois plié.

Samsung a déjà confirmé que le Galaxy Z Fold 8 est équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Il devrait aussi offrir 12 Go de RAM, avec trois options de stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To. La capacité de la batterie atteindrait 4 800 mAh, en hausse par rapport aux modèles pliables de Samsung déjà sortis.

Le prix en France des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 a fuité et certaines configurations voient leur tarif augmenter de 100 euros, tandis que toutes les versions 128 Go ont été supprimées. Un smartphone reprenant le design traditionnel des Z Fold est bien prévu, mais il est renommé Galaxy Z Fold 8 Ultra.