Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 : la machine à glace révolutionnaire est de nouveau en promo !

Quel plaisir que de se prendre une bonne glace bien fraîche quand il fait beau et chaud ! Seul souci, les glaciers artisanaux sont chers et les glaces en supermarché sont bourrées d’additifs. Grâce à la machine à glace Ninja, vous pourrez faire des glaces bonnes pour la santé sans vous ruiner pendant tout l’été.

Ninja CREAMi Deluxe

La marque Ninja est leader dans le secteur des Airfryers. Mais l’entreprise américaine propose d’autres machines qui vont une nouvelle fois révolutionner vos repas et pas que… En effet, vous pouvez trouver sur le site officiel de la marque une machine à glace capable de faire tous vos desserts et boissons glacés préférés.

Cette machine incroyable, c’est la Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1. Elle est normalement disponible au prix de vente conseillé de 269,99 €. Mais vous pouvez l’avoir moins cher pendant les soldes puisqu’elle est affichée en ce moment pour 229,99 €. C’est un excellent prix pour une machine que vous allez utiliser tout l’été et qui va ravir autant votre famille que vos amis. On vous explique tout.

Ninja CREAMi Deluxe : la machine à glace 10-en-1 est à petit prix

La Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 est la nouvelle machine indispensable à avoir dans sa cuisine pour faire très simplement et avec des ingrédients naturels des glaces maison. Et pas que ! Cet appareil intègre 10 programmes pour faire tous vos desserts et boissons glacés préférés : crème glacée, crème glacée légère, sorbet, frappé, yaourt glacé, milkshake, glace à l’italienne, boisson glacée ou encore granité. Enfin, la fonction “Extras” permet d’intégrer des toppings comme des éclats de caramel, des morceaux de chocolat, des fruits secs… En bref, vous aurez l’embarras du choix pour vous faire plaisir.

La Ninja CREAMi Deluxe est fournie avec 2 pots de 709 ml. Vous pourrez donc faire plus d’un litre de glace à mettre dans le congélateur pour la conserver plus longtemps. Et ce qui fait plaisir, c’est que les éléments comme les cuves, les couvercles et les pales sont détachables et ils passent au lave-vaisselle. Vous n’aurez donc pas la corvée du nettoyage et vous pourrez profiter immédiatement de vos glaces.


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