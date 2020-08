Galaxy Z Fold 2 : Samsung protègerait son écran flexible avec du Corning Gorilla Victus

Même si le Galaxy Z Fold 2 est officiel, Samsung n’a pas dévoilé tous les détails de sa fiche technique. En attendant la présentation complète programmée le 1er septembre, une fuite révèle l’un de ces détails : l’écran flexible serait recouvert du même verre de protection que celui du Galaxy Note 20, à savoir le Gorilla Victus de Corning.

Samsung a organisé le 5 août dernier l’une de ses conférences Unpacked, rendez-vous bisannuels où la firme coréenne présente ses nouveaux téléphones haut de gamme. La précédente avait été consacrée à la gamme Galaxy S20. Celle-ci a été l’occasion de découvrir de nombreux produits, comme le Galaxy Note 20, le Galaxy Note 20 Ultra, la Galaxy Watch 3, les Galaxy Tab S7 et S7+ et les Galaxy Buds Live. Lors de cet événement, Samsung a également commencé de lever le voile sur le Galaxy Z Fold 2. Et tous les détails seront révélés le 1er septembre. Soit la semaine prochaine.

Le Galaxy Z Fold 2 est le troisième smartphone pliable de Samsung, après le Fold et le Z Flip. Lors de son officialisation le 5 août, Samsung n’a pas donné tous les détails à propos de ce téléphone, mais a affirmé avoir pris en compte toutes les remarques des consommateurs et des journalistes à propos du Galaxy Fold pour améliorer le design et la solidité. La charnière, notamment, intègre désormais un système d’évacuation automatique de la poussière qui menace en permanence l’écran principal.

Le même verre que le Galaxy Note 20

Aujourd’hui, une nouvelle information sur les améliorations du Galaxy Z Fold 2 a été dévoilée. Elle concerne justement l’écran flexible et elle est dévoilée par le site indien SamMobile. Selon ces derniers, Samsung aurait choisi de protéger l’écran flexible du Galaxy Z Fold 2 avec le verre Gorilla Victus de Corning. Il s’agit d’un verre minéral que l’industriel américain a présenté au début du mois d’août et que Samsung utilise déjà pour le Galaxy Note 20 Ultra.

La présence du Gorilla Victus expliquerait pourquoi Samsung affirme que l’écran du Z Fold 2 est plus robuste que celui de son prédécesseur. Rappelons que le Galaxy Note 20 Ultra ressort de certains drop tests avec les honneurs quand certains concurrents ne peuvent pas en dire autant dans les mêmes conditions. Selon le média indien, Samsung aurait également choisi du Gorilla Victus pour protéger l’extérieur du Z Fold 2, dont l’écran secondaire. Rappelons que les écrans du Galaxy Z Fold 2 mesurent respectivement 7,6 pouces et 6,2 pouces.

