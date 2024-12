Des ordinateurs quantiques dans l’espace ? Le PDG de Google et Elon Musk envisagent une révolution

Après avoir dévoilé une puce quantique aux capacités extraordinaires, le PDG de Google, Sundar Pichai, a eu une conversation presque digne de la science-fiction avec Elon Musk. Une idée visionnaire pourrait révolutionner l’informatique et repousser les limites de la science moderne.

Google a récemment frappé un grand coup dans le domaine de l’informatique quantique avec sa puce Willow. Cette dernière a accompli un calcul en cinq minutes qui aurait pris des milliards d’années à un supercalculateur classique. Selon la société, ce résultat dépasse même les échelles connues de la physique, ouvrant des perspectives fascinantes pour la recherche scientifique et technologique. Présentée comme une avancée majeure, cette puce est le fruit d'années de recherche dans les laboratoires de l’entreprise en Californie.

Cependant, l’informatique quantique fait face à des défis importants. Les puces doivent être isolées des interférences électromagnétiques et maintenir des températures extrêmement basses pour fonctionner correctement. Ces limitations compliquent leur déploiement à grande échelle sur Terre. Trouver un environnement idéal pour ces ordinateurs révolutionnaires reste un obstacle majeur à surmonter.

Starship pourrait propulser l’informatique quantique dans l’espace

Starship de SpaceX, conçu comme le lanceur spatial le plus puissant jamais construit, pourrait offrir une solution à ces défis. Développé pour des missions ambitieuses comme la colonisation de Mars et les retours habités sur la Lune, ce dernier est capable de transporter des charges massives en orbite terrestre et au-delà. Sundar Pichai, le PDG de Google, a imaginé un usage inédit de cette technologie : envoyer des ordinateurs quantiques dans l’espace pour tirer parti des conditions optimales qu’offre l’orbite, loin des contraintes terrestres.

Lors d’une conversation sur X, Elon Musk et Sundar Pichai ont échangé sur cette idée audacieuse. Le fondateur de SpaceX, visiblement intrigué, a répondu que ce projet pourrait voir le jour à l’avenir. L’échange a également porté sur l’énergie solaire, un autre enjeu majeur pour Elon, qui a rappelé que nous utilisons à peine 5 % de celle qui est disponible sur Terre. Il a suggéré d’installer des panneaux solaires dans les déserts pour atteindre 30 %, tout en évoquant sa vision d’une civilisation capable de d'en capturer son intégralité grâce à des technologies futuristes comme la sphère de Dyson.

