Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max : ce drop test montre lequel est le plus résistant

Le Galaxy Note 20 Ultra se frotte à l’iPhone 11 Pro Max dans ce nouveau drop test. La chaîne YouTube PhoneBuff a décidé comme à son habitude de comparer la résistance des deux smartphones haut de gamme. Il va y avoir de la casse !

Après la diffusion du drop test qui a opposé le Galaxy S20 Ultra à l’iPhone 11 Pro Max, le youtubeur qui se cache derrière la chaîne PhoneBuff revient avec un nouveau comparatif. Cette fois-ci, le flagship d’Apple affronte le dernier né de Samsung, le Galaxy Note 20 Ultra. Comme lors de chaque test de résistance, le vidéaste va mettre à mal les deux appareils dans différentes situations.

En premier lieu, le youtubeur tient à rappeler que le Galaxy Note 20 Ultra part tout de même avec un avantage certain. En effet, le flagship présenté ce 5 août lors du Samsung Unpacked embarque la dernière génération de verre de protection Gorilla Glass, à savoir le Gorilla Victus. Selon son fabricant Corning, le Gorilla Glass Victus est capable d’encaisser une chute de 2 mètres sur une surface dure. L’iPhone 11 Pro Max est lui équipé de la précédente génération, le GG Glass 6, capable lui de survivre à une chute d’une hauteur maximale de 1,6 mètres.

Gorilla Glass 6 VS Gorilla Glass Victus

En guise de première épreuve, les deux appareils sont lâchés de sorte à tomber sur la face arrière. On constate ici que le dos en verre de l’iPhone est brisé de part en part (et ce même sur les capteurs photo), tandis que celui du Note 20 Ultra est seulement fissuré dans le coin supérieur gauche. 1 à 0 pour le Note 20 Ultra.

Pour la deuxième phase de test, les deux smartphones chutent sur un de leurs coins. Pour rappel, ce sont les zones qui s’abîment le plus avec le temps. Ici, les deux appareils affichent des résultats similaires. On remarque quelques rayures et égratignures liées au choc, mais rien de dramatique. Seulement, les dommages sont bien plus visibles sur le coloris Mystic Bronze du Note 20 Ultra que sur la robe noire de l’iPhone 11 Pro Max. Victoire d’une courte tête du smartphone d’Apple.

Victoire incontestée du Note 20 Ultra

Enfin pour cette épreuve finale, les deux flagships sont largués sur leur face avant, afin de constater les dégâts occasionnés sur l’écran. L’iPhone affiche d’imposantes fissures, qui partent du coin inférieur gauche pour remonter jusqu’à la partie supérieure centrale du smartphone. Le Galaxy Note 20 Ultra est lui étonnamment indemne, avec aucune trace d’impact à signaler. Seules quelques microrayures sont visibles à la lumière. Victoire 2 à 1 pour le Galaxy Note 20 Ultra.

Fidèle à son habitude, le vidéaste conclut par un « round hardcore », durant lequel les smartphones sont lâchés dix fois de suite sur la face avant. Preuve que le GG Victus est particulièrement solide, la dalle du Note 20 Ultra demeure totalement intacte après 10 chutes consécutives, et aucun dysfonctionnement n’est à signaler au niveau du capteur d'empreintes par exemple. De quoi éventuellement rassurer les futurs acheteurs du Galaxy Note Ultra 5G, vendu à partir de 1309 €.