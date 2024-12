NordVPN divise ses prix par quatre pour Noël et vous offre 3 mois de bonus

Pour sa campagne de Noël, NordVPN réduit drastiquement ses prix. Vous pouvez profiter en ce moment de 74% de réduction, avec 3 mois de VPN offerts en bonus.

Le Black Friday est désormais derrière nous. Et si vous avez raté l’occasion de profiter des grosses promotions de la période, de nombreuses enseignes jouent les prolongations pour les fêtes de fin d’année. C’est notamment le cas chez NordVPN qui offre jusqu’à 74% de réduction sur ses abonnements.

Tout ceci s’accompagne d’un bonus de 3 mois qui vous est offert pour tout nouvel abonnement. Le VPN est ainsi accessible à partir de 2,99 € par mois, et c’est le meilleur prix de l’année chez NordVPN.

Comment profiter de l’abonnement NordVPN à prix cassé ?

L’abonnement mensuel de NordVPN pour la formule de base est facturé 12,99 € par mois en temps normal, mais les prix sont beaucoup plus avantageux à mesure que la durée d’abonnement s’allonge. Le meilleur prix est ainsi proposé avec l’abonnement de 2 ans qui est à 2,99 € pour la formule de base, avec 3 mois offerts.

Voici un récapitulatif des prix promotionnels chez NordVPN en ce moment. Le fournisseur propose trois formules : basique, avancée et ultime.

Basique : 2,99 € / mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (soit 80,73 € au lieu de 312,93 € pour les 27 premiers mois)

(soit 80,73 € au lieu de 312,93 € pour les 27 premiers mois) Avancé : 3,89 € / mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (soit 105,03 € au lieu de 404,73 € pour les 27 premiers mois)

(soit 105,03 € au lieu de 404,73 € pour les 27 premiers mois) Ultime : 6,39 € / mois pendant 24 mois + 3 mois offerts(soit 172,53 € au lieu de 672,93 € pour les 27 premiers mois)

Enfin, NordVPN propose également 50% de réduction sur son gestionnaire de mots de passe NordPass à partir de la formule avancée.

Les avantages de NordVPN

On ne présente plus NordVPN qui est sans doute le VPN le plus populaire en France. Ce n’est pas le fruit du hasard puisqu’il propose l’un des meilleurs services dans ce domaine. Il offre des débits élevés pour un usage confortable d’internet, un solide chiffrement AES-256 bits et s’appuie sur les meilleurs protocoles VPN du marché.

NordLynx, le protocole maison de NordVPN est basé sur WireGuard et offre des performances optimales ainsi qu’une sécurité accrue. Vous avez également accès à une variété de serveurs (plus de 6400) dans 111 pays différents.

NordVPN, c’est aussi une politique NoLog, une protection contre les menaces en ligne qui en fait un excellent complément aux antivirus. Et comme si cela ne suffisait pas, vous bénéficiez d’une assurance cyber-risques dans la formule ultime. NordVPN vous rembourse ainsi jusqu’à 5000 € si vous vous faites arnaquer en ligne malgré l’utilisation son application.