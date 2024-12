Et si on s’était complètement trompé sur les batteries électriques ? Leur durée de vie est impressionnante

Les tests en laboratoire sous-estimaient la durabilité des batteries de voitures électriques. Une nouvelle étude révèle qu’une utilisation quotidienne variée augmente leur longévité de manière impressionnante. Ces résultats inattendus pourraient transformer les protocoles de test et améliorer les logiciels de gestion de ces dernières.

Depuis plusieurs années, la durabilité des batteries reste un sujet sensible pour les acheteurs de voitures électriques. Les garanties limitées à 8 ans ou 160 000 kilomètres alimentent l’idée que ces dernières se dégradent rapidement et sont coûteuses à remplacer. Ces craintes proviennent principalement des tests en laboratoire qui reproduisent des cycles de charge-décharge constants, loin des véritables conditions de conduite. Pourtant, une récente étude remet en question ces méthodes.

Une étude réalisée par le SLAC-Stanford Battery Center a bouleversé ces croyances. Après deux ans de tests sur 92 batteries lithium-ion, les chercheurs ont démontré que des cycles de charge-décharge dynamiques, comme ceux observés dans une conduite quotidienne, augmentent la durée de vie des batteries jusqu’à 40 %. Ce constat est dû aux arrêts fréquents, aux accélérations et même aux périodes de repos prolongées, qui semblent réduire la dégradation des cellules au lieu de l’accélérer.

Une conduite variée prolonge la durée de vie des batteries de 40 %

Contrairement aux idées reçues, les accélérations soudaines ou les microcycles fréquents ne nuisent pas aux batteries. En réalité, ces variations stabilisent la structure interne des matériaux actifs et retardent leur usure. Tesla, de son côté, avait déjà publié des données montrant que ses batteries de Model S et X conservent environ 88 % de leur capacité après 322 000 kilomètres. Cette fiabilité se retrouve également dans le cas exceptionnel d’un conducteur ayant parcouru 2 millions de kilomètres avec sa Tesla Model S, en utilisant seulement quatre packs de batteries.

Ces découvertes révolutionnent non seulement les protocoles de test, mais aussi les pratiques de recharge. Des chercheurs européens ont récemment proposé un rechargement par courant pulsé, une méthode prometteuse pour limiter la surchauffe et les fissures internes, doublant ainsi la durée de vie des batteries. En intégrant ces approches, les fabricants pourraient développer des batteries plus durables. Cela permettra de réduire les coûts pour les utilisateurs tout en diminuant l’impact environnemental lié à leur recyclage.

Source : Geslin, A., Xu, L., Ganapathi, D. et al. Dynamic cycling enhances battery lifetime. Nat Energy (2024)