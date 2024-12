Huawei Watch D2 : cette montre connectée révolutionnaire peut détecter l’hypertension masquée

Si les montres connectées ont d’abord été conçues pour être le simple prolongement de votre smartphone sur votre poignée, elles sont aujourd’hui devenues des alliées indispensables pour le suivi de votre forme et de votre santé. Huawei vient de passer un cap supplémentaire avec sa Watch D2, un véritable instrument médical certifié, capable de détecter l’hypertension masquée.

Vous avez certainement déjà pris votre tension artérielle chez votre médecin. Il est en effet très important de détecter et de traiter au plus tôt une éventuelle hypertension artérielle qui peut entrainer des crises cardiaques, des AVC ou même des atteintes aux organes.

Mais saviez-vous que la mesure de la tension artérielle en cabinet est loin d’être infaillible ? Il existe un phénomène reconnu appelé hypertension masquée. Cela signifie que votre tension artérielle peut sembler normale chez le médecin alors qu’elle est élevée tout le reste du temps.

C’est l’effet contraire du syndrome de la blouse blanche qui fait augmenter votre fréquence cardiaque quand la mesure est prise par un membre du corps médical. Malheureusement, l’hypertension masquée a des conséquences désastreuses sur la santé des personnes touchées qui ne sont donc pas traitées.

Existe-t’il une solution pour détecter l’hypertension masquée ?

Connaissant l’existence de ce phénomène, il est possible de mettre en place un protocole de mesure en dehors du cadre médical avec par exemple un système d’auto-mesure. Cela peut se faire en utilisant un tensiomètre à la maison.

Ce type de diagnostic est généralement utilisé chez les personnes qui présentent une tension artérielle relativement élevée mais qui reste en dessous du seuil officiel de l’hypertension.

Avec les nouvelles technologies, ces procédures peuvent être beaucoup plus simples, régulières et peu coûteuses. Les montres connectées sont aujourd’hui devenues des accessoires précieux pour le suivi de votre santé et pour détecter le plus tôt possible d’éventuels soucis physiques.

Pour autant, toutes les montres connectées ne se valent pas et il faut privilégier les modèles offrant précision et fiabilité. En matière de tension artérielle, la majorité des modèles vendus utilisent la technologie PPG (photopléthysmogramme) qui s’avère trop peu précise pour faire un diagnostic fiable comme pourrait le faire un tensiomètre médical.

Huawei Watch D2 : La première montre certifiée pour la mesure de la pression artérielle

Pour offrir des mesures précises et fiables de la pression artérielle, il faut utiliser une autre technologie reconnue par la communauté médicale, celle par airbag. Il s’agit d’une véritable innovation qui permet d’obtenir des résultats aussi fiables que les tensiomètres médicaux traditionnels avec brassard gonflable.

Huawei a fait dix années de recherches et d’expérimentations. La marque a déposé plus de 200 brevets pour développer son dispositif de mesure de la pression artérielle intégré dans sa montre connectée. Ainsi, la Watch D2 a passé de nombreux tests pour obtenir la certification médicale CE reconnue en Europe.

De plus, ce modèle est conforme aux normes de l’Association pour l’Avancement de l’Instrumentation Médicale (AAMI), de la Société Européenne d’Hypertension (ESH) et de l’ISO 2018.

La Watch D2 intègre par ailleurs une fonctionnalité très intéressante de mesure en ambulatoire sur 24 heures. Cette technique est parfaitement adaptée pour faire le diagnostic d’une hypertension artérielle sans aller chez le médecin.

Bien évidemment, la Watch D2 ne propose pas que la mesure de la pression artérielle. Il s’agit d’un modèle haut de gamme qui propose de nombreuses fonctionnalités très pratiques.

En ce qui concerne la partie santé notamment, en plus de la pression artérielle, vous pourrez suivre votre fréquence cardiaque, votre température corporelle, faire un ECG, vérifier votre saturation du sang en oxygène (SpO2)… Cette montre permet aussi d’étudier la qualité de votre sommeil au quotidien et vous aide à faire le suivi de vos activités sportives.

Même si elle offre une innovation de taille certifiée médicale CE, la Huawei Watch D2 est disponible à un tarif très accessible pour un modèle de cette gamme. Elle est ainsi proposée au prix conseillé de 399,99 €. Et bonne nouvelle, avec le code A10PA24, vous obtenez 10% de réduction.La montre connectée passe donc à 359,99 € seulement. En plus, jusqu’au 8 janvier 2025, pour l’achat d’une Watch D2, Huawei vous offre une balance connectée Scale 3 d’une valeur de 39,99 euros.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.

La Huawei Watch D2 est un dispositif médical réglementé de classe IIa et qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce dispositif médical est fabriqué par Huawei Device Co., Ltd (Chine) et l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV Rheinland LGA Products GmbH (CE0197). La Huawei Watch D2 est un auto-moniteur numérique destiné à être utilisé pour mesurer la tension artérielle au poignet, y compris la mesure ambulatoire de la pression artérielle, chez les patients adultes dont la circonférence du poignet est comprise entre 13,0 et 21,0 cm. Les résultats obtenus ne doivent pas être utilisés comme base de diagnostic. Lire attentivement la notice et les conditions d’utilisation. Pour plus d’informations ou en cas de discordance entre les résultats et votre état de santé actuel, veuillez-vous rapprocher de votre professionnel de santé.