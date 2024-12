Le smartphone Xiaomi 12 5G est à seulement 249 €, les stocks sont très limités !

C'est Noël avant l'heure chez Amazon ! Au cours d'une vente flash à durée limitée, le géant du commerce en ligne effectue une superbe offre à saisir sur le Xiaomi 12. Le smartphone compatible 5G de la marque chinoise est à seulement 249 euros.

À moins de deux semaines de la période de Noël, Amazon fait plaisir à ses clients en leur permettant d'avoir un smartphone 5G sous les 250 euros. Lors d'une vente flash, le célèbre site e-commerce propose le Xiaomi 12 à 249 euros au lieu de 349 euros, soit 100 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté au début du mois de décembre 2024. Pour information, l'offre promotionnelle concerne les trois coloris du téléphone et l'appareil dispose d'une garantie de deux ans.

Dévoilé en même temps que les versions 12 Pro et 12X, le Xiaomi 12 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz. Le téléphone du constructeur chinois associé au bon plan Amazon est aussi doté du processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI.

De son côté, la partie photo/vidéo est composée d'une caméra grand-angle de 50 MP, d'une caméra ultra grand-angle de 13 MP, d'une caméra télémacro de 5 MP et d'une caméra frontale de 32 MP dédiée à la prise de selfies. Quant à la connectivité, celle-ci est constituée de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6, du GPS ou bien encore d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez jeter un coup d'oeil à notre article consacré au test du Xiaomi 12.