Motorola Edge 50 Ultra : l’excellent smartphone est à un super prix grâce à un code

Le Edge 50 Ultra fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Rakuten.

Vous avez toute la journée du mercredi 11 décembre 2024 pour bénéficier d'une réduction de 250 euros sur l'achat du Motorola Edge 50 Ultra chez Rakuten. Depuis la boutique française Boulanger, le smartphone proposé dans un coloris gris est à 749 euros au lieu de 999 euros. Le prix réduit est obtenu grâce au coupon RAKUTEN50 qui doit être saisi lors de l'étape de la commande. D'ailleurs, celle-ci donne droit à 3 745 Rakuten Points, soit 37,45 euros de remise sur votre prochain achat effectué sur le site e-commerce.

Disponible en France depuis l'été 2024, le Motorola Edge 50 Ultra embarque un écran pOLED incurvé de 6,7 pouces avec une définition de 1220 x 2712 pixels, une densité de 446 ppi et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche Moto UI, le smartphone dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octo-Core cadencé à 3.0 GHz, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To et d'une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide à 125 W.

L'APN est constitué d'un capteur principal de 50 MP (f/1,6), d'un capteur ultra grand angle de 50 MP (f/2,0), d'un téléobjectif de 64 MP et d'un appareil photo frontal de 50 MP (f/1,9). Enfin, la partie connectivité est assurée par la présence de la 5G-LTE, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS, du Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, de l'USB Type-C, du NFC, d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran et de la reconnaissance faciale. Besoin de plus d'informations ? Découvrez notre article dédié au test du Motorola Edge 50 Ultra.