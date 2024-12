Tout augmente ? Pas les forfaits mobiles et fixes, ils sont en baisse constante depuis 10 ans

Alors qu'on a l'impression de toujours les payer plus cher, les forfaits mobiles et fixes ont en réalité baissé régulièrement depuis 2013. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Fédération Française des télécoms.



Voilà un paradoxe qui n'est pas évident à accepter de prime abord : le prix des forfaits mobiles et des abonnements Internet fixes baisse régulièrement depuis 10 ans. Pourtant, il suffit de comparer les factures de son opérateur d'une année sur l'autre pour constater des augmentations. Et en effet, les fournisseurs ont enchaîné les hausses ces derniers temps, le plus souvent sans aucune contrepartie.

C'est malgré tout la conclusion à laquelle est parvenue la Fédération Française des télécoms (FTT) dans son dernier rapport. Ses calculs montrent que le tarif des forfaits pour les particuliers a diminué de 9 % en moyenne entre 2013 et 2024. À elle seule, la période 2023/2024 a même enregistré une chute de 5 %. Alors qu'elle a connu une inflation généralisée, la France parvient ainsi à proposer des prix parmi “les plus compétitifs d'Europe“.

Le prix des abonnements mobiles et fixes n'a cessé de baisser depuis 2013

Si l'on observe une baisse globale, c'est parce que les abonnements ont vu leur prix dégringoler très fortement au début de la période analysée, avant de réaugmenter à un rythme bien plus lent. Aujourd'hui, un forfait mobile en France coûte en moyenne 14 €, tandis qu'une offre Internet fixe est à 33 €.

En parallèle, la consommation de données augmente : 17 Go par mois en 2023 contre 14,3 Go en 2022. Mécaniquement, le prix du gigaoctet baisse en conséquence. Entre 2019 et 2023, il a perdu 68 %.

Lire aussi – Moins de pannes et de problèmes de raccordement, la qualité des réseaux en fibre optique s’améliore

Notons que les professionnels aussi bénéficient de la tendance puisque le tarif des offres qui leur sont dédiées affiche une baisse annuelle moyenne de 7 % entre 2018 et 2022. En parallèle, les investissements des opérateurs sont moins importants d'une année sur l'autre. De 14,9 milliards d'euros en 2021, ils sont passés à 13,8 milliards en 2023.

Le client peut se réjouir des résultats, mais pour le président de la FTT Laurent Halimi, la baisse des prix et des investissements crée une “situation économique insoutenable […] dans un contexte d'accélération de la transition numérique et de forte pression fiscale et règlementaire“.

Source : BFMTV