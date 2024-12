Voici le top 10 des recherches Google en France pour 2024

Google dévoile comme chaque année son top 10 des recherches en France et dans le monde. L'occasion de faire un bilan de 2024 à travers les personnalités ou les questions qui ont été le plus saisies dans le moteur.



La fin de l'année approche, et avec elle tout un tas de d'événements récurrents. L'arrivée massive des bêtisiers sur les chaînes de télé, la course aux cadeaux de Noël, les rétrospectives des plateformes de streaming comme Spotify, ou encore le top des recherches Google dans le monde. C'est lui qui nous intéresse ici, plus particulièrement en France.

Lire aussi – Google va faire exprès de saboter temporairement son moteur de recherche, et c’est la faute de l’UE

On se doute que les faits marquants de 2024 dominent le classement, comme en 2020 où “Coronavirus” et “Attestation Covid” étaient en tête, le reste étant souvent lié à la pandémie. Cette année, la tendance reste la même. On note également une poussée des recherches concernant l'intelligence artificielle. Voyons cela en détail.

Voici ce les Français ont le plus recherché sur Google en 2024

Démarrons par le top 10 des recherches effectuées par les Français sur Google en 2024, toutes catégories confondues :

Euro 2024 Jeux Olympiques de Paris 2024 Coupe d'Afrique des Nations 2024 Élection présidentielle américaine 2024 Michel Blanc Vacances scolaires 2024 Alain Delon Résultats des élections législatives 2024 France Travail Kendji Girac

Les 3 compétitions sportives de l'année prennent la tête du classement, suivies par deux personnalités qui nous quitté il y a peu : Michel Blanc le 3 octobre et Alain Delon le 18 août. En revanche, les deux acteurs ne font pas partie du top 10 des personnalités publiques les plus recherchées en France, contrairement au chanteur Kendji Girac qui s'y place 2e, entre Michel Barnier (1er) et Kate Middleton (3e).

Quelles sont les questions que les français ont le plus posé à Google en 2024 ?

Si l'on s'intéresse uniquement aux saisies démarrant par “c'est quoi“, on constate que certains acronymes ont donné du fil à retordre à la majorité des Français en 2024. Sur les 5 premiers, nous avons :

C'est quoi une IVG [interruption volontaire de grossesse, ndlr] C'est quoi le PFAS [substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, des polluants, ndlr] C'est quoi le Mpox [la variole du singe, ndlr] C'est quoi une dissolution de l'Assemblée nationale ? C'est quoi une élection législative ?

Du côté des “pourquoi“, les recherches sont bien plus diverses. Si la première du top 10 est assez logique, plusieurs étonnent :

Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale ? Pourquoi ne regarde-t-il plus mes stories ? Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils ? Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées ? Pourquoi la LNR [Ligue nationale de rugby, ndlr] déteste-t-elle le FCG [Football Club de Grenoble rugby, ndlr] ? Pourquoi les joueurs de tennis de table touchent-ils la table ? Pourquoi y a-t-il des émeutes en Nouvelle-Calédonie ? Pourquoi les cornflakes ont-ils été inventés ? Pourquoi les nageurs arrivent-t-ils en doudoune ? Pourquoi la Turquie joue l'Euro ?

Précisons que la question numéro 5 doit sa place au classement à un pic de recherches effectuées entre le 9 et le 15 juin 2024, exclusivement dans la région Rhône-Alpes. Quant aux tronçonneuses, à part “pour couper du bois plus facilement”, on sèche sur la réponse.

Pour les “comment“, on retiendra “Comment coudre une bâche par bulle ?” (3e), “Comment se prépare le vinaigre de fruits ?” (5e) et “Comment remplacer une robinetterie autoperceuse ?” (7e).

Terminons avec l'IA, qui cette année a droit à sa catégorie à part. Sans surprise, les Français ont recherché des intelligences artificielles capables d'effectuer certaines tâches à leur place :

IA pour la réalisation des powerpoints IA pour rédiger des curriculum vitæ IA pour corriger les fautes IA pour générer des images gratuites IA pour coder IA pour retoucher des photographies IA pour résumer un texte libre IA pour générer des fiches de révision IA pour rédiger un livre IA pour les maths

Vous pouvez retrouver l'ensemble des top des recherches Google pour la France sur cette page dédiée.