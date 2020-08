Galaxy Note 20 Ultra : ce test de résistance démontre qu’il est presque indestructible

Le Galaxy Note 20 Ultra vient de passer sur le banc de test de Jerry Rig Everything pour un test de résistance. Malgré les violents assauts du célèbre Youtubeur, le dernier né de Samsung s’en tire avec les honneurs. Âmes sensibles s’abstenir !

Fidèle à ses habitudes, Jerry Rig Everything commence par tester la solidité de l’écran tactile du Galaxy Note 20 Ultra avec la lame aiguisée d’un cutter. Pour protéger la dalle, Samsung a placé une protection de verre Gorilla Glass Victus. Il s’agit d’une nouvelle génération de verre protecteur signé Corning.

La firme affirme que cette nouvelle itération offre une résistance aux rayures deux fois plus élevée que sur le Gorilla Glass 6, qui recouvre la plupart des smartphones du marché. Comme le montre les assauts du vidéaste, la protection de Corning se montre légèrement plus résistante aux coups de cutter que le Gorilla Glass 6, qu’on trouve notamment sur les Galaxy S20.

Sur le même sujet : Galaxy Note 20 Ultra – sa super technologie d’écran équipera bientôt les flagships des concurrents

Le Galaxy Note 20 Ultra est aussi solide qu’un rocher, assure Jerry Rig Everything

Pour protéger le cadre en métal du smartphone, Samsung mise sur une fine couche de plastique. Sans surprise, cette couche protectrice s’effrite facilement face à la lame de Jerry Rig Everything. Le Youtubeur s’attaque ensuite au dos en verre. Malgré les coups de cutter, le smartphone reste immaculé. Aucune trace ne persiste sur la face arrière.

Même son de cloche du côté de la caméra selfie cachée dans un trou dans l’écran et de l’appareil photo dorsal logé dans un bloc rectangulaire proéminent. Surtout, le lecteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l’écran continue de fonctionner après les rayures infligées par le vidéaste.

Glissé dans votre poche ou dans un sac, le smartphone ne risque donc pas de s’abîmer. Néanmoins, on notera que l’écran est plus sensible à la chaleur. La flamme d’un briquet laisse une trace indélébile sur la dalle AMOLED.

Enfin, le Galaxy Note 20 Ultra passe au test de pliage. « Il est solide comme un rocher » souligne Jerry Rig Everything. Malgré la pression exercée par le vidéaste avec ses deux mains, le cadre ne plie pas. De plus, le verre qui recouvre le terminal ne se morcèle pas. En conclusion, le flagship de Samsung a passé ce test de résistance avec les honneurs.