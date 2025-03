Galaxy Z Flip 6 : le smartphone pliable Samsung s’affiche à un prix très réduit !

Le Galaxy Z Flip 6 est à l'honneur durant les Ventes Flash de Printemps d'Amazon ! Au cours de l'événement commercial, le fameux site de commerce en ligne vous permet de faire une belle économie de 400 euros sur le smartphone pliable Samsung.

L'édition 2025 des Ventes Flash de Printemps d'Amazon a démarré ce mardi 25 mars. Parmi les offres sur de nombreux produits high-tech, on peut trouver le Galaxy Z Flip 6 à un prix très réduit. Disponible en plusieurs coloris, le smartphone pliable Samsung fourni avec un chargeur secteur est à 799 euros au lieu de 1199 euros, soit une remise immédiate de 400 euros de la part d'Amazon. Afin de profiter de la réduction, il est conseillé d'être membre Prime. Pour rappel, il est possible de tester gratuitement Amazon Prime pendant 30 jours.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est 400 € moins cher chez Amazon

Dévoilé au même moment que le Z Fold 6 lors du Galaxy Unpacked 2024, le successeur du Galaxy Z Flip 5 possède un écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2640 pixels, et un écran secondaire Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 720 x 748 pixels. Le Galaxy Z Flip 6 signé Samsung embarque également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide à 25W et le système d'exploitation Android 14 lié à une surcouche One UI.

Concernant l'APN du smartphone, un capteur principal de 50 MP (ouverture f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 12 MP (ouverture f/2.2) et une caméra selfie de 10 MP (ouverture f/2.2) consacrée à la prise de selfies sont de la partie. Enfin, la connectivité du téléphone inclut notamment la norme Wi-Fi 6e, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC et un port USB Type-C 3.2.