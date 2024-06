On sait quand Samsung présentera tous ses nouveaux produits, c’est confirmé

Après des mois de rumeurs, une fuite nous apprend quand aura lieu le prochain “Unpacked” de Samsung, la conférence où le constructeur dévoilera les Galaxy Z Flip et Fold 6, le Galaxy Ring ou encore les Galaxy Watch 7.

Comme la plupart des grandes marques de la Tech, Samsung a pris l'habitude de présenter ses nouveaux produits lors d'événements dédiés. Le sien s'appelle “Unpacked” et il y en a généralement 2 par an. Le premier lieu en janvier et c'est l'occasion d'officialiser le nouveaux modèles de la gamme Galaxy S, dont les derniers en date sont les Galaxy S24. Le deuxième se déroule en été pour dévoiler les nouveaux pliables, Galaxy Z Fold et Flip, ainsi que d'autres appareils en fonction de l'actualité du moment, montres connectées en tête.

Quelque soit le résultat, l'Unpacked est un rendez-vous attendu par beaucoup, et la date à laquelle il se tiendra fait partie des informations que l'on cherche à connaître avant son annonce par le constructeur. Cela fait déjà quelques temps que l'on pense avoir une bonne idée de quand se déroulera le prochain. La plupart des rumeurs parle du 10 juillet à Paris, juste avant le lancement des Jeux olympiques d'été dans la capitale. Avec cette nouvelle fuite, on sait désormais si cette date est la bonne ou non.

Voici quand aura lieu la prochaine conférence Unpacked de Samsung

Par inadvertance, le site d'un opérateur téléphonique néerlandais a confirmé les suppositions en affichant sur sa page d'accueil une bannière on ne peut plus explicite. Elle a bien sûr été supprimée depuis, mais on y voit clairement la date du prochain Unpacked de Samsung : le 10 juillet 2024. Aucune mention n'est faite quand à la ville qui accueillera l'événement cela dit. Lors de ce dernier, la firme coréenne devrait nous montrer plusieurs choses.

Nous devrions avoir droit à la présentation du Galaxy Z Fold 6, du Galaxy Z Flip 6, de la série des Galaxy Watch 7, de l'anneau connecté Galaxy Ring et peut-être des écouteurs Galaxy Buds 3. On sait déjà beaucoup de choses sur ces appareils, aussi il ne devrait pas y avoir de surprise, mais qui sait ? Réponse dans quelques jours.

Source : Tweakers