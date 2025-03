Amazon révèle les dates des Ventes Flash du printemps 2025, voici quand vous pourrez profiter des promotions

Bonne nouvelle pour les clients Amazon en France ! Avant l'arrivée officielle de la saison des beaux jours, le géant du commerce en ligne a révélé les dates de son édition 2025 des Ventes Flash de printemps.

C'est désormais une tradition ! Tous les ans, Amazon fête l'arrivée de la saison des beaux jours avec une pléiade de promotions spéciales. À l'occasion de l'événement intitulé “Ventes Flash de Printemps”, le fameux site e-commerce propose des réductions importantes sur une grande sélection de produits. Les offres sont valables pendant quelques jours seulement.

Quand se tiendront les Ventes Flash de printemps d'Amazon ?

Pour cette année 2025, Amazon a pris la décision d'organiser son événement pendant une durée de 7 jours. En effet, les Ventes Flash de Printemps commenceront le mardi 25 mars à 00h et prendront fin le lundi 31 mars à 23h59.

En attendant le coup d'envoi officiel de son événement, le site Amazon a mis en place une page dédiée à ses ventes flash printanières. Actuellement, les clients Amazon peuvent déjà profiter d'offres promotionnelles en avant-première. Il y a, entre autres, du matériel informatique, des caméras de surveillance, des objets connectés et des aspirateurs robots.

D'autres produits venant de divers univers viendront s'ajouter au fur et à mesure. Ce sera également l’occasion de profiter d’offres sur les appareils made in Amazon comme les Fire TV Stick et les produits de la gamme Echo. On peut aussi penser à des smartphones, des tablettes, des PC portables, des casques audio et des écouteurs sans fil.

Comme vous l'aurez compris, l'ensemble des rayons du site marchand sont concernés par cette opération commerciale. Et à l'inverse des promotions du Prime Day, les offres s'adressent à tous les clients d'Amazon, y compris les membres Prime. D'ailleurs, le site pourrait annoncer quelques promotions exclusives aux clients titulaires d'un compte Prime. Pour rappel ou à titre d'information, sachez qu'il existe une astuce qui permet de profiter gratuitement des offres Prime d'Amazon.