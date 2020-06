Galaxy Note 20 et Fold 2 : présentation le 5 août 2020

Les Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 seraient présentés dès le 5 août 2020 lors d’une conférence en ligne, affirment plusieurs sources. Dans la foulée, Samsung présenterait aussi une version 5G du Galaxy Z Flip et plusieurs autres nouveaux produits. On fait le point.



D’après les informations de The Dong-A Ilbo, un média sud-coréen, Samsung dévoilera les Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2, son troisième smartphone pliable, le 5 août 2020. Sans surprise, le constructeur devrait se contenter d’une conférence Unpacked diffusée en ligne.

« Des discussions internes ont lieu en ce moment mais le projet de tenir l’événement Galaxy Unpacked le 5 août est en train d’être examiné favorablement » explique un cadre de Samsung au média. « Comme COVID-19 continue de se propager et que les manifestations contre le racisme empirent aux États-Unis, l’événement de cette année devrait se tenir en ligne » précise la source.

Samsung présenterait aussi le Galaxy Z Flip 5G, la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Watch 2

Ice Universe, célèbre leaker spécialisé, abonde dans le même sens sur Sina Weibo. Selon l’informateur, Samsung profitera même de la conférence pour lever le voile sur une version 5G du Galaxy Z Flip, une Galaxy Tab S7/S7+ et une montre connectée Galaxy Watch 2. On notera que le Z Flip 5G vient d’ailleurs de passer entre les mains de la FCC, un organisme de certification américain, confirmant ainsi les dires d’Ice Universe.

Quoi qu’il en soit, la date de présentation cadre avec les habitudes de Samsung. L’an dernier, le fabricant a en effet dévoilé les Galaxy Note 10 le 7 août 2020. On peut s’attendre à ce que Samsung confirme ou infirme la nouvelle dans le courant du mois de juillet. Si la date de 5 août se confirme, les Note 20 et le Fold 2 devraient débarquer sur le marché à la fin du mois d’août. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les futurs Samsung dans les commentaires ci-dessous.

