Galaxy S21, Z Flip 3 : mauvaise nouvelle, l’IA n’est pas vraiment au rendez-vous dans la dernière mise à jour

Samsung est en train de déployer la mise à jour One UI 6.1 sur divers appareils, mais certains modèles plus anciens comme les Galaxy S21 et Z Flip 3 sont laissés pour compte. Alors que les nouveaux modèles bénéficient d'un ensemble complet de fonctionnalités alimentées par l'IA, ces anciens flagships reçoivent une version qui risque d’en décevoir certains.

La dernière mise à jour système Samsung, One UI 6.1, a été introduite avec la série Galaxy S24. Avec elle, la promesse d’une gamme d'innovations qui sont bien connues sous le nom de Galaxy AI. Ces fonctionnalités, conçues pour faciliter l'usage quotidien des smartphones, ont été largement appréciées. Initialement déployées sur les derniers flagships et tablettes tels que le Galaxy Z Fold 5 et la série Galaxy S23, ces améliorations semblent réservées aux modèles les plus récents.

Cependant, une récente extension de cette mise à jour aux appareils plus anciens a révélé une politique de mise à jour sélective. Les utilisateurs des modèles Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont découvert que leur mise à jour One UI 6.1 incluait uniquement la fonctionnalité de Google “Entourer pour Chercher“. C’est à dire qu’elle ne comprend pas les outils avancés comme la traduction en direct et l'assistance de navigation. Cette limitation marque une différence nette par rapport aux capacités offertes aux modèles plus récents.

L’IA sur les anciens flagships de Samsung déçoit

Concernant l'absence de certaines fonctionnalités Galaxy AI sur les modèles plus anciens, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Premièrement, il est possible que le Galaxy S21, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 ne disposent simplement pas des capacités nécessaires. Leur puissance de traitement ou leur mémoire peuvent être insuffisantes pour supporter les exigences des nouvelles fonctionnalités d’IA.

D'autre part, Samsung pourrait également limiter délibérément les mises à jour sur ses anciens modèles pour inciter le public à migrer vers les nouveaux appareils. Cette stratégie, bien que bénéfique pour les ventes de nouveaux smartphones, peut générer de la frustration parmi les utilisateurs fidèles qui désirent maintenir leurs appareils à jour avec les dernières innovations sans pour autant changer devoir investir dans un nouveau téléphone.