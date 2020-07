Galaxy Z Fold 2 : voici la première photo volée du nouveau pliable de Samsung

Une photo (très floue) de ce qui semble être le Samsung Galaxy Z Fold 2 vient de faire son apparition sur Internet. Malgré la piètre qualité de cette photo, on découvre que le successeur du Galaxy Fold semblerait à la fois embarquer la même caméra que le Galaxy S20 Plus, tout en étant disponible en coloris « Mystic Bronze ».

Deux nouvelles photos de ce qui semblerait être le Samsung Galaxy Z Fold 2 ont fait leur apparition sur la page Twitter d’Ice Universe il y a quelques heures. La première photo, trop floue pour être analysée, précède une deuxième, dotée d’une définition cette fois plus correcte (enfin presque). Malgré tout, ces images permettent d’avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la future phablette pliable du géant coréen, qui s’apprête à faire son apparition lors de l’événement Galaxy Unpacked prévu pour le 5 août 2020.

Le Galaxy Fold 2 aurait un écran plus grand que celui sorti en 2019

L’image révèle un écran extérieur nettement plus grand que le premier Samsung Galaxy Fold, ainsi qu’un module de caméra situé à l’arrière ressemblant de près ou de loin à celui qui équipe le Galaxy Note 20 ou le Galaxy S20 Plus. Selon ETNews, Samsung aurait à priori misé sur un triple capteur photo dorsal, composé d’un module principal de 12 mégapixels grand-angle, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et d’un téléobjectif de 64 mégapixels. L’aspect général — outre la couleur, qui rappelle fortement le « Mystic Bronze » du Galaxy Note 20 Ultra — ne semble cependant pas si différent du premier modèle.

Pour rappel, le Galaxy Z Fold 2 devrait être proposé à un prix proche du Galaxy Fold, un prix avoisinant les 2000 euros. Selon des informations relayées par la presse coréenne mi-juin, le Galaxy 2 Fold 2 devrait en outre être construit autour d’un écran pliable de 7,7 pouces et de 120 Hz ultra-fin (Ultra Thin Glass). À l’époque, les rumeurs évoquaient également un écran secondaire de 6,23 pouces, en AMOLED.

Nous serons de toute façon bientôt fixés puisque Samsung a confirmé le lancement du Galaxy Z Fold 2 pour le 5 août, aux côtés du Galaxy Note 20, lors de la conférence Unpacked.