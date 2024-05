Galaxy S25 : Samsung aurait une trouvé une astuce pour améliorer l’autonomie

Samsung a peut-être un nouveau tour dans sa manche pour augmenter de manière significative la longévité de la batterie de sa prochaine gamme Galaxy S25, en misant sur l’intelligence artificielle.

Selon de récentes rumeurs, la société développe une nouvelle fonction “Battery AI” qui pourrait augmenter la durée de vie des téléphones phares de l'année prochaine jusqu'à 10 %. La fuite provient d’un leaker spécialisé sur Samsung, @PandaFlashPro, qui a révélé les premiers détails de Battery AI sur X.

Bien que les détails soient encore limités, la prétendue fonctionnalité semble conçue pour gérer intelligemment les ressources du système et les tâches de fond à l'aide de l'IA et de l'apprentissage automatique.

L’autonomie des Galaxy S25 pourrait augmenter de 10%

Grâce à Battery AI, Samsung viserait à éliminer toute consommation d'énergie inutile sans nuire aux performances et à l'expérience globale de l'utilisateur. Si elle est correctement exécutée, Battery AI pourrait permettre au Galaxy S25 d'obtenir entre 5 et 10 % d'autonomie supplémentaire à partir d'une batterie de même taille par rapport aux téléphones actuels de Samsung. C’est une bonne nouvelle, puisque les accumulateurs devront alimenter des écrans légèrement plus grands l’année prochaine.

Bien sûr, nous devrons attendre une annonce officielle et des tests en conditions réelles pour voir si la nouvelle optimisation de l'IA de Samsung peut réellement offrir ces gains potentiels d'autonomie. Mais le principe même est une approche logicielle intelligente pour résoudre l'un des problèmes les plus critiques des smartphones.

On ne sait pas non plus si Battery AI sera limité aux séries haut de gamme Galaxy S et Z dans un premier temps, ou si Samsung prévoit de le déployer plus largement sur l'ensemble de son portefeuille de smartphones au fil du temps. Quoi qu'il en soit, il semble que le géant coréen de la technologie tienne à conserver son titre de champion de l'autonomie de la batterie.

On espère aussi évidemment que Samsung va enfin se résoudre à augmenter la taille des batteries de ses smartphones, en particulier sur le modèle Ultra, qui stagne à 5000 mAh depuis maintenant de nombreuses générations. Le Galaxy S25 ne devrait pas non plus apporter de changements au niveau de la recharge rapide, au grand dam des fans de la marque qui voient fleurir des technologies toujours plus rapides les unes que les autres chez la concurrence chinoise.