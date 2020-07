Galaxy Buds Live : Samsung confirme le lancement imminent des écouteurs

Les Galaxy Buds Live, les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung, seront bientôt officiels. Le constructeur sud-coréen commence d’ailleurs à lister les écouteurs sur ses sites officiels en Russie, Inde, Allemagne et au Royaume-Uni. On s’attend donc à découvrir les nouveaux Buds lors de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy Note 20.

Les Galaxy Buds Live se confirment ! Après plusieurs mois de fuite, Samsung a finalement confirmé, visiblement par erreur, le lancement imminent d’une nouvelle génération d’écouteurs sans fil. Comme le rapportent nos confrères de MySmartPrice, les Buds Live sont apparus dans la base de données de plusieurs sites officiels Samsung. En parallèle, les écouteurs sont passés entre les mains de plusieurs organismes de certification un peu partout dans le monde.

Présentation le 5 août 2020 avec les Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 et la Galaxy Watch 3

On s’attend donc légitimement à découvrir les Galaxy Buds Live lors de la conférence Unpacked du 5 août 2020. Cette présentation exclusivement en ligne s’annonce déjà chargée. Samsung en profitera pour révéler une nouvelle génération de Galaxy Note, les Note 20/ Note 20 Ultra et le Galaxy Z Fold 2, un 3ème smartphone pliable.

Jusqu’ici, Samsung n’a pas confirmé l’arrivée des Buds lors de la conférence. Il y a quelques jours, un communiqué publié par le fabricant promettait par contre « 5 nouveaux produits ». Les fuites s’accordent pour dire que les Galaxy Buds Live et la Galaxy Watch 3, la nouvelle montre connectée avec lunettes physiques rotatives, vont venir s’ajouter à la fête.

D’après les rendus publiés par Evan Blass il y a quelques jours, les Galaxy Buds Live ressemblent fortement à des haricots. Ils sont donc très différents des précédents Galaxy Buds. Sans surprise, ils sont accompagnés d’un boîtier de recharge afin de doper l’autonomie. Enfin, les Buds Live profiteront d’une technologie de réduction de bruit active, comme les AirPods Pro d’Apple.

Les fuites tablent sur un prix de vente avoisinant les 125 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MySmartPrice