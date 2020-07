Galaxy Fold 2 : écran 120 Hz pliable 7,7″ et capteur photo 12 MP, voici les dernières infos

Le Galaxy Fold 2 continue de révéler tous ses secrets. Plusieurs semaines avant le lancement, une fuite en provenance de Corée du Sud est venue lever le voile sur la fiche technique du nouveau smartphone pliable de Samsung. Comme prévu, il serait construit autour d’un écran 120 Hz pliable de 7,7 pouces et serait doté d’un capteur photo principal de 12 mégapixels. Malheureusement, le constructeur n’intégrerait donc pas le module de 108 mégapixels des Galaxy S20 Ultra.

Un nouveau rapport d’ETNews revient sur la fiche technique présumée du Galaxy Fold 2. D’après les informations obtenues par le média, le terminal est recouvert d’un écran pliable de 7,7 pouces. Sans surprise, Samsung mise sur un écran en verre ultra fin (Ultra Thin Glass) similaire à celui du Galaxy Z Flip, son téléphone pliable à clapet. La dalle hérite de la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Sur le même sujet : Galaxy Fold 2 – il ne serait disponible qu’en version 5G

Samsung ferait l’impasse sur le capteur photo 108 mégapixels du Galaxy S20 Ultra

Au dos, Samsung miserait sur un écran secondaire de 6,23 pouces AMOLED. Pour rappel, la première génération de Galaxy Fold devait se contenter d’un écran externe de 4,58 pouces, au grand dam des utilisateurs. Comme on vous le disait dans notre test, cette dalle dédiée aux informations contextuelles était bien trop réduite. De ce côté là, Samsung se montre donc à l’écoute de ses usagers. Sur la tranche de l’appareil, on retrouve un lecteur d'empreintes digitales. Pas de scanner biométrique sous l’écran cette année. L’autonomie serait confiée à une deux batteries d’un total de 4365 mAh compatibles avec la recharge rapide 25W, la recharge sans fil 15W et la recharge sans fil inversée de 15W.

Côté photographie, le Galaxy Fold 2 s’annonce plus proche du Galaxy S20 standard que de la version plus haut de gamme, le Galaxy S20 Ultra. Toujours selon ETNews, Samsung miserait sur un triple capteur photo dorsal composé d’un module principal de 12 mégapixels grand angle. Cet objectif est accompagné d’un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels. Contrairement aux premières rumeurs apparues sur la toile, Samsung ferait donc l’impasse sur le capteur photo de 108 mégapixels qui équipe les Galaxy S20 Ultra et le futur Galaxy Note 20 Ultra.

Aux dernières nouvelles, Samsung aurait décidé de reporter le lancement du Galaxy Fold 2 à la fin du mois de septembre. Le fabricant dévoilerait néanmoins un teaser lors de la conférence Unpacked du 5 août prochain. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur le Fold 2, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : ETNews