Galaxy Z Flip 5 et Z Flip 4 dès 499 € pour le Black Friday : foncez !

Le mois du Black Friday commence à peine et de nombreux sites proposent déjà d’excellentes promotions. C’est le cas de Darty qui brade les prix des smartphones pliants Samsung Galaxy Z Flip 5 et Z Flip 4. C’est le moment de craquer puisque le Z Flip 5 est à moins de 700 € et le Z Flip 4 est à moins de 500 €. On vous explique tout.

Le mois de novembre est le meilleur moment de l’année pour faire des bonnes affaires avec notamment le célèbre Black Friday qui a lieu le dernier vendredi de novembre, le 28 novembre cette année. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre cette fameuse date pour trouver une offre qui va vous faire craquer.

En effet, depuis plusieurs années, les sites de e-commerce étalent leurs promotions sur tout le mois de novembre. C’est le cas de Darty qui propose deux baisses de prix très conséquentes sur les Samsung Galaxy Z Flip 5 et Z Flip 4. Ces smartphones pliants sont de plus en plus populaires mais leur prix de lancement élevé à plus de 1100 euros est un sérieux frein à l’achat.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 était vendu à son lancement 1109 euros. Mais Darty le vend en ce moment 610 euros moins cher puisqu’il est à seulement 499 euros. Plus récent, le Samsung Galaxy Z Flip 5 avait un prix de lancement plus élevé à 1339 euros dans sa version 512 Go. Sa baisse de prix est encore plus importante puisqu’avec une promotion de 640 euros, il voit son prix passer à seulement 699 euros.

Vous l’aurez compris, si vous voulez un smartphone pliant vraiment pas cher, vous pouvez choisir le Z Flip 4. Et si vous souhaitez un modèle plus récent avec 4 fois plus de stockage, nous vous conseillons le Z Flip 5. Dans les deux cas, vous ferez une excellente affaire.

Les Galaxy Z Flip 5 et Z Flip 4 sont déjà en promotion pour le Black Friday : lequel choisir ?

Le Z Flip 4 est un modèle 5G ultra-compact qui se déplie comme les vieux téléphones avec un clapet. Il dispose d’un écran pliant de 6,7 pouces, d’un écran externe de 1,9 pouce et il tourne avec la puce Snapdragon 8+ Gen 1 associée à 8 Go de RAM. Il dispose par ailleurs d’une batterie de 3700 mAh pour tenir une journée entière sans recharger.

Côté photo, on profite de trois capteurs : un capteur grand-angle de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur selfie de 10 MP en façade. Certifié IPX8, il est résistant à l’eau.

Plus récent, le Z Flip 5 profite d’un écran externe plus grand de 3,4 pouces pour un meilleur confort d’utilisation quand le smartphone est fermé. Une fois déplié, on retrouve l’écran de 6,7 pouces du Z Flip 4.

La charnière a été améliorée sur cette version pour pouvoir fermer le smartphone complètement sans avoir un petit espace au niveau de la pliure. Le Z Flip 5 est aussi plus fin et plus léger puisqu'on passe d’une épaisseur de 17,1 mm sur la quatrième génération à 15,1 mm d'épaisseur. Enfin, la puce est aussi nouvelle puisqu’on profite cette fois-ci du Snapdragon 8 Gen 2.