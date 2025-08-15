Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : les nouveaux smartphones pliants sont à prix cassé mais il va falloir faire vite !

Ils viennent tout juste de sortir et ils profitent encore pendant 4 jours d’offres promotionnelles exceptionnelles sur le site officiel de Samsung. C’est le meilleur moment pour vous offrir les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 et on vous explique pourquoi.

Le 25 juillet dernier, Samsung a lancé sur le marché sa septième génération de smartphones pliants. Très attendus, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 n’ont pas déçu avec des améliorations techniques et des nouveautés technologiques importantes.

Pour leur lancement, Samsung a mis en place une série d’offres cumulables particulièrement intéressantes. On vous dit tout.

Le code promo NEWGALAXY vous permet ainsi de bénéficier de 300 euros de réduction immédiate sur le Samsung Galaxy Z Flip 7 et le Samsung Galaxy Z Fold 7. Attention, ce code est valable jusqu’au 19 août inclus alors ne tardez pas pour ne pas vous en mordre les doigts plus tard.

Mais ce n’est pas tout, les modèles bleu nuit, gris et noir absolu de 512 Go sont au même prix que les versions 256 Go. Et si vous passez par l’appli officielle de Samsung, vous obtenez une baisse de prix supplémentaire de 10%.

Vous en voulez encore ? Samsung vous gâte en vous offrant une paire d’écouteurs sans fil Buds 3 d’une valeur de 150 euros. Vous aurez aussi 3 mois d’assurance offerts, un service de réparation en 48h, sans déplacement offert jusqu'au 30 septembre 2025 et 6 mois d’abonnement gratuits pour Google AI Pro.

Pour le Z Fold 7 de 512 Go, son prix de vente passe de 2222,05 euros à seulement 1591,85 euros, soit une baisse de prix de plus de 630 euros ! Pour le Z Flip 7 512 Go, la chute de prix totale est de 540,20 euros. Le smartphone pliant passe de 1322,05 euros à seulement 781,85 euros. Profitez-en tant qu’il en est encore temps !

Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : Quelles sont les nouveautés marquantes ?

Avec 4,2 mm d’épaisseur et seulement 216 g sur la balance, le Galaxy Z Fold 7 est le smartphone pliant le plus fin et le plus léger conçu par Samsung.

Son écran interne est une dalle pliante Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. L’écran externe fait lui 6,5 pouces, soit une très bonne taille pour pouvoir l’utiliser comme un smartphone classique en position fermé.

Sous le capot du Z Fold 7, on profite de la très puissante puce Snapdragon 8 Elite associée à 12 Go de RAM. La batterie de 4 400 mAh, compatible recharge rapide 25 W, assure elle jusqu’à 23 heures de lecture vidéo.

Côté photo et vidéo, le triple module comprend un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x.

En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 7, il est animé par le processeur Exynos 2500 et 12 Go de RAM. Son écran pliant Dynamic LTPO AMOLED 2X fait 6,9 pouces et affiche une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. En façade, on trouve un écran secondaire LTPO Super AMOLED de 4,4 pouces très pratique pour accéder aux notifications et aux widgets.

La batterie de 4 300 mAh permet l’utiliser 20 heures en lecture vidéo. Le module photo arrière associe un capteur principal de 50 MP à un ultra grand-angle de 12 MP, tandis que la caméra frontale est de 10 MP.

