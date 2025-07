Soldes smartphones et tablettes : voici les meilleures offres à saisir dès maintenant !

Chaque année, les amateurs de bons plans profitent des soldes pour faire leurs achats. Durant cette courte période, les produits high-tech passent à prix cassé. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ou une tablette ? Voici les meilleures offres à ne surtout pas manquer. Profitez des soldes pour vous équiper à prix réduit.

Soldes smartphones : découvrez les meilleures promotions

Soldes tablettes : voici les meilleures offres du moment

Vous cherchez un smartphone ou une tablette à prix accessible sans pour autant faire des compromis sur les caractéristiques ? Les soldes d’été qui se déroulent cette année jusqu’au 22 juillet sont idéales pour faire le plein de bonnes affaires.

Les modèles les plus récents sont généralement hors de prix. Mais avec les promotions actuellement en cours, vous pouvez trouver des pépites abordables. Et si votre budget est limité, nous avons aussi sélection des smartphones et des tablettes à l'excellent rapport qualité-prix pour vous équiper sans vous ruiner. Dans ce guide, on vous présente les meilleures offres à saisir dès maintenant. Attention, si un modèle vous plait, ne tardez pas ! Les stocks s’épuisent rapidement.

L’iPhone 16 passe à 799 € au lieu de 969 € durant les soldes

Les smartphones de la marque à la pomme sont également en promotion durant les soldes. L'iPhone 16 n'y échappe pas. Normalement en vente à 969 euros dans sa version de 128 Go, le smartphone d'Apple voit son prix chuter à seulement 799 euros sur Amazon. C'est un excellent prix pour un modèle avec de telles caractéristiques !

L'iPhone 16 est équipé de la puissante puce A18 taillée pour Apple Intelligence. C'est un smartphone puissant et fluide. Pour la dalle, on retrouve un magnifique écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels. Grâce à sa luminosité maximale de 2000 nits, vous pouvez l'utiliser en un verre extérieur sans être gêné par le soleil.

Côté photo, ce smartphone embarque un bloc arrière composé de 2 capteurs de 48 et 12 MP. À l'avant, le capteur selfie de 12 MP vous permet de réaliser des clichés détaillés.

Enfin, avec la batterie de 3561 mAh, vous pouvez profiter d'une autonomie pouvant atteindre les 22 heures de lecture vidéo.

La Samsung Galaxy Tab S10 FE est à prix sacrifié en pack pour les soldes

Vous cherchez une nouvelle tablette mais vous attendez une bonne offre pour sauter le pas ? Profitez des soldes pour vous équiper à prix réduit. La Samsung Galaxy Tab S10 FE est actuellement proposée en pack avec son Book Cover Keyboard à 449,99 € au lieu de 599,99 €, soit une économie de 150 €.

Ce modèle est idéal pour une utilisation quotidienne, aussi bien dans le cadre du travail que pour les loisirs. Grâce au clavier et au stylet S Pen inclus, vous pouvez parfaitement l'utiliser pour prendre des notes ou pour dessiner.

Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 1580 couplé à 8 Go RAM. Il dispose aussi d'un espace de stockage de 128 Go qui vous permet de stocker de nombreux documents de travail mais aussi des contenus multimédias volumineux.

La Samsung Galaxy Tab S10 FE est par ailleurs équipée d'un bel écran LCD de 10,9 pouces aux bord fins. La dalle profite d'une résolution de 2304 × 1440 pixels. Vous pouvez donc visualiser vos films et séries préférés dans de bonnes conditions.

Enfin, grâce aux outils d’IA intégrés, cette tablette optimise votre expérience. Vous pouvez par exemple entourer un mot, une image ou une expression sur l’écran et Google vous en dit plus dans la seconde. Vous bénéficiez en plus de traductions, de recherches contextuelles, d'informations visuelles sans avoir à quitter l’application en cours.

Le nouveau Poco F7 est à 279,90 € au lieu de 453 €, c’est une affaire !

La famille des smartphones Xiaomi s'est récemment agrandie avec le Poco F7. Et comme à son habitude, le géant chinois mise sur un rapport qualité-prix imbattable. Durant les soldes, vous pouvez déjà vous offrir le successeur du Poco F6 à prix cassé sur le site officiel de Xiaomi.

Normalement en vente à 453 euros dans sa version avec 256 Go de stockage, le smartphone est affiché en promotion à 399,90 euros grâce à une remise immédiate de 53 euros. Mais ça n'est pas tout ! Pour fêter son lancement, vous pouvez cumuler la réduction en cours avec un coupon de 60 euros valable jusqu'au 7 juillet 2025 ainsi qu'un bonus de reprise de 60 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Le prix du Poco F7 chute donc à 279,90 euros.

Pour ses caractéristiques, le Poco F7 est équipé d'un écran 1,5K de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Sous le capot, on retrouve la puissante puce Snapdragon 8s Gen 4 couplée à 12 Go de RAM.

Côté photo, le Poco F7 embarque trois capteurs au total, une caméra principale Sony IMX882 de 50 MP et un objectif ultra grand-angle de 8 MP à l'arrière, ainsi qu'une caméra selfie de 20 MP. Enfin, ce modèle profite d'une autonomie record puisqu'il est doté d‘une batterie de 6500 mAh compatible avec la charge rapide à 90W.