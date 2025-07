Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : jusqu’à 787 € de réduction sur les nouveaux smartphones pliants !

Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 sortent dans seulement 3 jours et Samsung en profite pour sortir un code promo super intéressant pour fêter la fin des précommandes. 300 € de réduction pour le Flip 7 et 400 € pour le Fold 7, mais attention, vous n’avez que jusqu’à après-demain pour en profiter !

Le 9 juillet dernier, Samsung a annoncé en grande pompe ses nouveaux modèles pliants en lançant des précommandes jusqu’au 25 juillet, date officielle pour la sortie des Fold 7 et Flip 7. Et ces derniers jours de précommande sont le meilleur moment pour passer à l’action grâce à un nouveau code promo qui fait chuter le prix des deux modèles.

Le code promo GALAXYLIVE permet de bénéficier de 300 euros de réduction immédiate sur le Samsung Galaxy Z Flip 7 et 400 euros de réduction immédiate sur le Samsung Galaxy Z Fold 7. Ce code est valable jusqu’au 24 juillet inclus sur le site officiel de la marque. Mais ce n’est pas tout puisque ce code est cumulable avec les autres offres déjà en cours.

Ainsi, vous bénéficiez également de votre stockage doublé gratuitement et d’une baisse de prix de 10% supplémentaire en commandant via l’appli Samsung.

Pour le Z Fold 7 de 512 Go, son prix de vente conseillé est de 2222,05 euros. Mais en utilisant ces promotions cumulables, le prix chute à seulement 1491 euros, soit une baisse de prix de plus de 730 euros ! La version 1 To voit elle son prix chuter de 787,2 euros en passant de 2522,05 euros à 1734,85 euros.

Pour le Z Flip 7 512 Go, la chute de prix totale est de 540,20 euros. Le smartphone pliant passe de 1322,05 euros à seulement 781,85 euros. Clairement, ce n’est pas tous les jours que vous verrez des réductions aussi spectaculaires sur des modèles aussi attendus et qui ne sont même pas encore sortis. Alors profitez-en tant qu’il en est encore temps !

Quelles sont les nouveautés de la 7ème génération de smartphones pliants Samsung ?

Avec une épaisseur de 4,2 mm déplié, pour un poids de 216 g, le Samsung Galaxy Z Fold 7 est le smartphone pliant le plus fin et le plus léger au monde. Il offre un grand écran pliant Dynamic AMOLED 2X 8 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits. L’écran externe est lui de 6,5 pouces pour une utilisation très confortable même quand le smartphone est plié.

Le Z Fold 7 tourne avec la puce Snapdragon 8 Elite couplée à 12 Go de RAM. Avec sa batterie de 4400 mAh compatible avec la recharge rapide à 25W, vous profitez d’une excellente autonomie jusqu’à 23 heures de lecture vidéo.

Côté photo, le Samsung Galaxy Z Fold 7 est équipé de trois capteurs : l’impressionnant capteur principal de 200 MP, l’ultra grand-angle de 12 MP et le téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3X.

De son côté, le Samsung Galaxy Z Flip 7 tourne avec le processeur Exynos 2500 épaulé par 12 Go de RAM. Côté écran, il est équipé d’une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces. Elle offre une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximum de 2600 nits. Le deuxième écran du Z Flip 7 est une dalle 4,4 pouces LTPO Super AMOLED.

En ce qui concerne l’autonomie, le Z Flip 7 dispose d’une batterie de 4300 mAh qui permet d’atteindre plus de 20 heures en lecture vidéo. Le module photo du Samsung Galaxy Z Flip 7 comprend un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP à l’arrière ainsi qu’une caméra selfie de 10 MP à l’avant.

