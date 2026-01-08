Galaxy Watch Ultra : la montre haut de gamme de Samsung chute de 250 € pendant les soldes

Et si vous passiez cette année 2026 avec la meilleure montre connectée Android du marché ? Vous pensez ne pas avoir les moyens ? Détrompez-vous grâce à une double promotion cumulable, vous pouvez faire baisser son prix de 250 euros. On vous explique comment.

La Galaxy Watch Ultra 2025 est un condensé de technologies dernier cri. Alors si vous cherchez à vous équiper d’une montre connectée ultra perfectionnée, vous êtes au bon endroit. D’autant plus que cette smartwatch est actuellement à prix cassé pendant les soldes d’hiver.

Pour en profiter, ça se passe chez Boulanger. Vous allez pouvoir cumuler deux promotions pour obtenir un rabais total de plus de 35%. La première baisse de prix est directement visible sur la fiche produit puisque vous trouverez la Galaxy Watch Ultra 2025 à 549 euros au lieu de 699,99 euros. Mais vous pouvez encore baisser le prix de 100 euros grâce à une offre de remboursement valable jusqu’au 11 janvier. Vous pourrez ainsi vous offrir la Galaxy Watch Ultra 2025 pour seulement 449 euros.

Quelles sont les qualités de la Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 ?

La Galaxy Watch Ultra 2025 est un modèle fait pour durer. Son boîtier est fabriqué en titane et son verre est en Saphir Cristal. Certifiée IP68, la smartwatch résiste à la poussière et à l’eau. Elle est même étanche jusqu’à 10 ATM si jamais vous faites de la plongée sous-marine.

Elle tourne avec la puce Exynos W1000 gravée en 3 nm. Vous obtenez ainsi de très belles performances tout en limitant la consommation énergétique. D’ailleurs, l’autonomie est un point fort de ce modèle puisque vous pouvez l’utiliser pendant 3 jours avec un usage particulièrement intensif. L’écran de Galaxy Watch Ultra 2025 est une dalle Super AMOLED de 1,5 pouce avec une résolution de 480 x 480 pixels.

Bien évidemment, ce modèle haut de gamme est bourré de capteurs comme le capteur BioActive pour la fréquence cardiaque mais aussi des capteurs pour la fréquence respiratoire, la température de la peau, le niveau d'oxygène dans le sang… Et pour être certain d’être toujours correctement positionné sur la carte, vous disposez d’un GPS double bande.