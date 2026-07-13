“Information sur le suivi de nos emails” : pourquoi vous recevez ce message plusieurs fois depuis ce week-end ?

Depuis ce week-end, de nombreux internautes français ont reçu peu ou prou le même mail de la part de plusieurs entreprises. Celui-ci leur indique qu'un changement aura lieu sur la méthode que ces dernières ont de communiquer par mail. Notamment à propos d'un fameux “pixel espion”.

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Crédits : 123RF

« Chez Deezer, nous souhaitons être totalement transparents sur les pratiques que nous utilisons dans nos emails. C'est pourquoi nous te contactons aujourd'hui pour t'informer d'une pratique spécifique et te donner la possibilité d'y mettre fin si tu le souhaites. » Voilà l'introduction du mail qu'a envoyé ce week-end à ses abonnés à travers la France, notamment au sein de la rédaction de Phonandroid. Le paragraphe suivant peut paraître un peu obscur pour quiconque ne s'intéresse pas aux techniques marketing sur le web.

En effet, il y est question d'un mystérieux “pixel de suivi d'ouverture”… puis de ce qui s'apparente à une confession où Deezer révèle collecter les données personnelles des abonnés recevant ses emails. Rien de bien étonnant venant d'une entreprise de la tech nous direz-vous (et vous aurez raison). Pourtant, cette technique peut s'avérer trompeuse, puisqu'elle repose sur le fait que le pixel en question est tout bonnement invisible dans le mail.

Sur le même sujet — Ce mail de Microsoft est une arnaque : pourquoi vous ne devez plus vous fier à l’adresse de l’expéditeur et comment vous protéger

C'est quoi ce “pixel d'ouverture” dont tout le monde vous parle ?

En cybersécurité, on appelle plutôt ces “pixels d'ouverture” des pixels espions. Il faut dire que ces derniers ont une fâcheuse tendance à collecter un certain nombre de données vous concernant, sans que vous le sachiez puisqu'il est bien caché à l'intérieur du mail. L'idée est aussi simple que redoutable : le pixel en question se camoufle soit dans le fond blanc du mail, soit dans tout autre élément le rendant indétectable.

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Le mail envoyé ce week-end par Deezer

Il a alors un rôle clé : dès que vous ouvrez le mail, il déclenche discrètement un script dans votre navigateur web qui envoie une notification à l'entreprise expéditrice. Celle-ci les prévient non seulement que vous avez ouvert ledit mail, ce qui est très pratique pour évaluer l'efficacité d'une campagne, mais affiche aussi et surtout un certain nombre d'informations à votre sujet comme votre adresse IP (donc potentiellement votre géolocalisation) ou encore l'appareil que vous utilisez.

Cette pratique ne date pas d'hier. En 2023, on estimait déjà qu'environ la moitié des emails promotionnels contenaient un pixel espion. Une tendance qui ne s'est pas vraiment estompé depuis, au nez et à la vue des internautes. Ce qui n'a évidemment pas manqué de fâcher quelque peu la CNIL.

Pourquoi tout le monde reçoit ce mail en même temps ?

C'est ainsi qu'en avril dernier, le gendarme du web est venu taper du poing en publiant une “recommandation” (à laquelle les entreprises feraient toutefois bien de se conformer) au sujet de ces pixels espions. En résumé : cette technique porte atteinte à la vie privée des utilisateurs, veuillez arrêter s'il vous plaît. Plus précisément, les professionnels doivent recueillir le consentement de leurs destinataires, un peu comme pour les cookies lorsque vous atterrissez sur un site.

Autant dire que la chose avait peu de chances de passer auprès des concernés. Comme vous l'aurez deviné, la période de transition recommandée par la CNIL vient donc d'arriver à son terme, poussant les entreprises à (enfin) prévenir leurs utilisateurs de leurs techniques marketing un brin invasives. Pouvez-vous pour autant ouvrir tous vos mails l'esprit tranquille ? Pas vraiment. En effet, la CNIL indique en effet que les pixels espions peuvent toujours être utilisés pour mesurer le taux d'ouverture des messages. Voilà pourquoi les entreprises qui ne souhaitent pas abandonner la pratique vous demandent votre consentement.

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Crédits : CNIL

Comment se débarrasser complètement des pixels espions ?

Qu'à cela ne tienne, il existe malgré tout des méthodes pour empêcher complètement une entreprise de vous traquer avec les pixels de suivi. En effet, certains services de messagerie mail proposent d'ores et déjà cette fonctionnalité intégrée directement à leur système. C'est notamment le cas de Proton Mail. Vous pouvez également utiliser Mozilla Thunderbird qui non seulement assurera votre confidentialité, mais permettra en plus de regrouper toutes vos boîtes mail au même endroit.

Vous pouvez autrement opter pour une extension à votre navigateur. Ugly Email ou PixelBlock feront par exemple très bien l'affaire, et toutes deux sont disponibles sur le Chrome Web Store. Attention toutefois, cela signifie qu'il vous faudra impérativement passer par votre navigateur pour consulter votre boîte mail, car celles-ci ne fonctionneront pas sur une version desktop.


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