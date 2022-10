Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro pas cher : où acheter la montre connectée de Samsung au meilleur prix ?

Samsung a profité de sa traditionnelle conférence estivale Unpacked du 10 août 2022 pour annoncer la sortie de ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. Découvrez où les acheter au meilleur prix.

Acheter les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro moins cher

Les montres connectées Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro ont respectivement remplacé les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Annoncés en même temps que les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, ces nouveaux modèles sont disponible depuis le 26 août. Avec un nouveau design et des performances techniques améliorées, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro offrent entre autres une meilleure autonomie, un suivi du sommeil optimisé et se dotent d’un nouveau capteur de température.

Initialement en vente à partir de 299,99 € pour la Galaxy Watch 5 et 469 € pour la Galaxy Watch 5 Pro, le prix de ces montres connectées diffère d’un site à l’autre. Voici où les trouver au prix le moins cher.

Galaxy Watch 5 au meilleur prix 230€ Voir 249€ Voir 251.99€ Voir 255.99€ Voir 279€ Voir 289.46€ Voir 299€ Voir 299.99€ Voir Plus d'offres Galaxy Watch 5 Pro au meilleur prix 399€ Voir 400€ Voir 422.99€ Voir 464.58€ Voir 464.89€ Voir 469€ Voir 469€ Voir 469.99€ Voir Plus d'offres

Quelles sont les nouveautés des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro ?

La Watch 5 possède un boitier en aluminium qui se décline en 2 tailles : 40 et 44 mm. La Watch 5 Pro offre un unique boitier de 46 mm en titane, un matériau plus léger et plus solide que l’aluminium. Les deux modèles sont étanches 5 mètres et certifiés IP68.

Deux tailles d’écran carré sont disponibles : 1,19 pouces (396 x 396 pixels) pour le boitier 40 mm et 1,36 pouces (450 x 450 pixels) pour les boitiers 44 et 46 mm. Ce sont des dalles Super AMOLED de très bonne facture. La Watch 5 offre une protection verre saphir, 1,6x plus résistante que la Watch 4. La Watch 5 Pro dispose d’une protection verre en cristal de saphir, 2x plus résistante que la génération précédente.

Les deux versions proposent les mêmes capteurs : fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, composition et température corporelle, GPS, boussole, gyroscope et baromètre. L’interface de suivi du sommeil a été amélioré et la Watch 5 Pro offre en fonctionnalités supplémentaires la navigation GPS ainsi que le « Track back » pour retrouver facilement votre chemin si jamais vous vous perdez.

Avec une plus grande capacité de batterie, la Galaxy Watch 5 peut dorénavant atteindre les 50 heures d’autonomie et jusqu’à 80 heures pour sa version Pro. Les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro sont disponibles en deux versions, 4G et Bluetooth.

Galaxy Watch 5 ou Watch 5 Pro : laquelle choisir ?

Si vous souhaitez une montre passe-partout et légère que vous pourrez garder au poignet toute la journée sans vous en rendre compte, la Galaxy Watch 5 est le modèle le plus approprié. En effet, la Watch 5 Pro est bien plus épaisse et plus imposante avec son cadran de 46 mm.

La Watch 5 pro, à l’image de la Apple Watch Ultra, se veut plus solide et dotée de fonctionnalités orientées pour les sports extrêmes. Avec son grand écran, son excellente autonomie et son GPS précis, elle sera parfaite pour les personnes qui aiment partir s’aventurer dans la nature.