Samsung Galaxy Flip 4 : où l’acheter au meilleur prix ?

Samsung a annoncé la sortie prochaine du nouveau Galaxy Z Flip 4 en même temps que le Galaxy Z Fold 4. Ce nouveau smartphone pliant à la façon des anciens téléphones à clapet est déjà disponible en précommande avant sa sortie officielle le 26 août. Découvrez où l’acheter au meilleur prix.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 vient enrichir le catalogue de smartphones pliables disponibles dans le monde. Successeur du Galaxy Z Flip 3 sorti en 2021, le Z Flip 4 est proposé en 4 couleurs (bleu, or rose, lavande et graphite) et en 3 capacités de stockage (128 Go, 256 Go et 512 Go).

Doté du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 gravé en 4nm, le dernier SoC haut de gamme du géant américain, le Z Flip 4 figure parmi les smartphones les plus performants du marché. Il est ultra fluide tout en étant compact. Avec une batterie de 3700 mAh au lieu de 3300 mAh sur le Z Flip 3, Samsung améliore les problèmes d’autonomie présents sur le précédent modèle.

Pour les photos, le Samsung Galaxy Z Flip 4 n’est pas en reste. Il est équipé de 2 capteurs à l’arrière : le capteur principal grand angle f/1.8 et le capteur secondaire ultra grand-angle f/2.2 qui sont tous les deux de 12 MP. À l’avant, on retrouve également un capteur grand-angle de 10 MP.

L’écran pliable possède d’excellentes caractéristiques puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 426 ppp et un taux de rafraichissement de 120 Hz. En position fermé, vous avez accès à un plus petit écran externe Super Amoled de 1,9 pouces qui vous permet d’accéder à quelques informations (notifications, météo, calendrier…) ou de faire des taches simples comme passer en mode avion ou allumer la torche.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 moins cher : Où l’acheter pour avoir le meilleur prix ?

Lors du dernier événement Galaxy Unpacked de Samsung qui s’est déroulé le 10 août 2022, le constructeur coréen a dévoilé la sortie de nouveaux produits dont le Galaxy Z Flip 4. Ce smartphone pliant est disponible en précommande jusqu’au 25 août inclus. Il sera ensuite en vente par le biais des canaux de vente habituels à partir du 26 août 2022. Il existe en trois versions :

128 Go : 1 109 €

: 1 109 € 256 Go : 1 169,00 €

: 1 169,00 € 512 Go : 1 289,00 €

Samsung a mis en place une offre de reprise dont le montant varie en fonction des modèles. Pour les smartphones Samsung, l’offre peut aller jusqu’à -850 €. La marque reprend également les smartphones d’autres marques comme Apple, Realme, HTC, Xiaomi, Oppo, Huawei…). Pour pouvoir bénéficier de l’offre de reprise, il vous faudra le numéro IMEI ou le numéro de série de votre mobile. En passant par le site de Samsung, vous avez également un an d’assurance Samsung Care+ offert.

Pourquoi acheter le nouveau SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 ?

Le smartphone Galaxy Z Flip 4 a un look original puisqu’il se déplie à la manière des anciens téléphones à clapet. C’est un smartphone compact qui, une fois déplié, dispose d’un grand écran de 6,7 pouces et de caractéristiques techniques haut de gamme.

Doté de la puce dernière génération Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, il est également équipé de 8 Go de RAM.

Bien que le design du modèle reste inchangé par rapport à la version précédente, le Z Flip 4 se dote d’une batterie qui a une plus grande capacité (3700 mAh au lieu de 3300 mAh sur le Z Flip 3).

Niveau photo, le Samsung Galaxy Z Flip 4 dispose de trois capteurs : le capteur principal grand-angle de 12 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur selfie de 10 MP. Cette version fait donc l’impasse sur un capteur téléobjectif.

Il bénéficie de la norme IPX8, ce qui signifie qu’il est résistant à l’eau, notamment aux gouttes de pluie et de sueur. Il peut même résister à des immersions accidentelles. À noter cependant qu’il résiste mal à la poussière ou le sable.

Au final, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un bon modèle, puissant et fluide, compatible 5G.

