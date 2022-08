Samsung Galaxy Z Fold 4 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le 26 août 2022, Samsung sort son tout nouveau Galaxy Z Fold 4 aux côtés du Galaxy Z Flip 4. Le remplaçant du Galaxy Z Fold 3 est un smartphone pliable à mi-chemin entre une tablette de 7,6 pouces et un téléphone portable ultra-puissant. Découvrez où l’acheter au meilleur prix.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est une bête de course. Doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X d’une définition QXGA+ de 2176 x 1812 pixels et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz adaptative, c’est un smartphone à la fois performant et polyvalent. Avec sa puce Snapdragon 8+ Gen1 gravée en 4nm de Qualcomm, il est sans conteste l’un des plus puissants et haut de gamme du marché.

Côté photo, le Samsung Galaxy Z Fold 4 n’a pas à rougir. Son capteur principal de 50 MP avec ouverture f/1.8 et stabilisation optique de l’image permet au photophone de filmer en 8K ! Il dispose en outre d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif 3x de 10 MP.

Samsung Galaxy Z Fold 4 : sur quel site l’acheter au meilleur prix ?

Lors du dernier événement Galaxy Unpacked de Samsung qui a eu lieu le 10 août 2022, la marque coréenne a annoncé la sortie prochaine des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Le Samsung Galaxy Z Fold 4, à mi-chemin entre une tablette et un smartphone pliant, est disponible en précommande jusqu’au 25 août inclus. Il sortira officiellement le 26 août 2022.

Il existe en deux versions : 256 Go et 512 Go, respectivement à 1799 € (1 742,29 € sur Amazon) et 1919 €.

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 sur Amazon

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 sur Darty

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 sur Fnac

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 sur Boulanger

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 sur Samsung

Samsung propose également une offre de reprise qui peut aller jusqu’à 930€ pour les anciens téléphones Samsung. La marque reprend les smartphones de nombreuses marques (Apple, HTC, Oppo, Huawei, Realme…). Pour pouvoir bénéficier de l’offre de reprise, il vous faudra le numéro IMEI ou le numéro de série de votre mobile. En passant par le site de Samsung, vous avez également un an d’assurance Samsung Care+ offert.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Le smartphone Galaxy Z Fold 4 se déplie pour devenir une tablette. Doté de la puce dernière génération Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, il est également équipé de 12 Go de RAM.

Avec sa batterie d’une capacité de 4400 mAh et sa recharge rapide à 25W, il dispose d’une excellente autonomie. Une fois déplié, son écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces est magnifique avec une belle colorimétrie. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz est idéal pour regarder des films, séries mais aussi pour jouer en bénéficiant d’une agréable fluidité.

Niveau photo, le Samsung Galaxy Z Fold 4 se démarque avec ses trois capteurs : le capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X.

Enfin, avec sa norme IPX8, il est résistant à l’eau, notamment aux gouttes de pluie et de sueur.