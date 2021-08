Galaxy Tab S7 FE : Samsung lance une version WiFi avec un processeur plus puissant, dès 599 €

Samsung annonce une nouvelle Galaxy Tab S7 FE. Contrairement à la version présentée au printemps 2021, cette tablette est dépourvue de modem 5G. Mais elle profite d’un processeur plus puissant, le Snadpragon 778 de Qualcomm. Le lancement est prévu le 1er septembre à partir de 599 euros.

Il y a quelques jours, Samsung a invité les journalistes français à découvrir les nouveautés de la conférence Unpacked. Le Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy Z Flip 3. Les Galaxy Buds 2. La Galaxy Watch 4. La marque coréenne en a profité pour annoncer l’arrivée en France du Galaxy A52s, remplaçant du Galaxy A52. La marque présente ce téléphone comme « le plus puissant des Galaxy A ». Il est en effet équipé d’un nouveau processeur, le Snapdragon 778 de Qualcomm. Ce smartphone sortira le 1er septembre 2021. Son prix sera de 459 euros.

À l’occasion de cet événement, Samsung France a également profité de l’occasion pour dévoiler la Galaxy Tab S7 FE WiFi qui sera en vente à partir du 1er septembre. Il s’agit d’une version légèrement différente de la Galaxy Tab S7 FE que le groupe coréen a dévoilée en mai 2021 commercialise depuis juillet. Il y a évidemment plusieurs différences entre les deux versions de la Galaxy Tab S7 FE. La première est liée à son nom : elle n’est que WiFi. Elle perd donc la connexion 5G.

Galaxy Tab S7 FE WiFi : un processeur plus puissant, un prix plus petit

Mais la différence la plus importante entre les deux versions est le processeur. La Galaxy Tab S7 FE 5G est intègre le Snapdragon 750G, tandis que sa déclinaison WiFi seule profite du Snapdragon 778, le même qui équipe le Galaxy A52S. Selon Samsung, la différence de puissance entre le SD750G et le SD778 est de 40 % (au global entre les CPU et le GPU). Voilà qui est cocasse. Nous nous mettons à la place des acheteurs de la Galaxy Tab S7 FE 5G qui apprenne qu’une version WiFi plus puissante sera disponible dans quelques jours.

Elle est plus puissante, d’une part, mais elle est aussi moins chère. En effet, la Galaxy Tab S7 FE WiFi sera vendue à 599 euros en version 4+64 Go, contre 669 euros pour la version 5G. Aïe. Une seconde configuration sera également en vente, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle sera proposée à 649 euros, contre 719 euros pour la version 5G à configuration égale. Pour le reste, il n’y a aucune différence : écran LCD Quad HD+ de 12,4 pouces, double haut-parleur AKG, compatibilité S-Pen (stylet inclus dans la boite), batterie de 10090 mAh (chargeur inclus aussi).